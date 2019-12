Zorgverzekering Just

Eerste indruk|Just is het nieuwste label van zorgverzekeraar CZ en vervangt vanaf 1 januari 2019 het label CZdirect. Volgens de website is Just nét even anders. Want de aanvullende zorgverzekering heeft een andere insteek. Maar wat heb jij daar aan?

Conclusie

Just is een prima zorgverzekering als je weinig tot geen zorg verwacht en voor mensen die hun zorgzaken graag online regelen.

Heb je zorg uit de basisverzekering nodig en ga je naar een zorgverlener waar Just geen afspraken mee heeft gemaakt? Dan vergoedt Just 65% van de rekening. Wij vinden een vergoeding van 65% aan de lage kant. Tegenover de lage vergoeding staat wel een lage premie.

Just vergoedt vanuit de aanvullende verzekeringen alleen échte risico’s, zoals spoedeisende hulp in het buitenland. Just verandert hiermee de markt, en dat is positief. Alleen zullen vooral gezonde mensen Just aantrekkelijk vinden. Het is belangrijk dat zorgverzekeraars ook voor minder gezonde mensen voldoende betaalbare alternatieven aanbieden.

Basisverzekering: laag vergoedingspercentage

Just heeft een naturapolis, wat inhoudt dat niet elke zorgverlener zomaar wordt vergoed. Just geeft aan met 45.000 zorgaanbieders afspraken te hebben gemaakt. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener dan vergoedt Just 65% van de kosten, als het tarief niet hoger is dan de tarieven van de gecontracteerde zorgverleners. Anders kan de vergoeding nog lager uitvallen.

De Consumentenbond vindt het vergoedingspercentage van 65% laag. De drempel om naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan is hiermee te hoog. Mensen zullen daardoor minder snel naar een zorgverlener gaan waar Just geen afspraken mee heeft gemaakt. Andere zorgverzekeraars vergoeden vaak maximaal 75-80%.

Bij een rekening met lage zorgkosten is een vergoeding van maximaal 65% te overzien, maar bij bijvoorbeeld een dure behandeling kunnen de kosten flink oplopen. Kies je voor Just? Blijf dan goed opletten naar welke zorgverlener of ziekenhuis je gaat.

Niet de goedkoopste natura zorgverzekering

De premie van de basisverzekering van Just (€113,20 per maand) ligt onder de gemiddelde zorgpremie (€118,58 per maand). Just is echter niet de goedkoopste natura verzekering.

Andere insteek aanvullende zorgverzekering

De aanvullende verzekering van Just is anders dan de aanvullende pakketten bij andere aanbieders. Just zegt alleen échte risico’s te vergoeden. Denk daarbij aan mondzorg na een ongeluk of spoedeisende hulp in het buitenland. Je kunt bij Just geen vergoedingen krijgen voor zorg die je ziet aankomen, zoals kosten voor anticonceptie, reisvaccinaties of je bril. Dit zie je terug in de premie.

Vergeleken met de aanvullende verzekeringen van de 4 grootste zorgverzekeraars (Menzis, VGZ, Achmea en CZ) valt de aanvullende verzekering van Just onder de goedkoopste (€6,50 per maand). Daarentegen vergoedt de aanvullende verzekering van Just de minste zorg. Voor een bepaalde doelgroep, die geen planbare zorg heeft, kan dat een mooie uitkomst zijn.

Beperkt aanbod kortingen

Just vergoedt geen zorg die kunt zien aankomen. De verzekering dekt bijvoorbeeld geen anticonceptie, reisvaccinatie, brillen en lenzen. Je betaalt dit zelf. Volgens de website van Just krijg je wel kortingen en extra’s. Dit is een erg beperkt aanbod en geen reden om een verzekering bij Just af te sluiten.

Kenmerken van Just op een rij

Lage vergoeding van niet-gecontracteerde zorg (maximaal 65%).

Toegang tot deals, blogs, kortingen op planbare zorg en op tijdschriften en apps, zoals App de Dokter.

De aanvullende verzekering vergoedt geen zorg die je kunt plannen. Geen dekking van anticonceptie, reisvaccinatie, brillen en lenzen.

Geen dekking van onder andere: steunzolen, alternatieve geneeswijzen, paramedische zorg en bepaalde therapieën.

Korting op reisvaccinatie (1 aanbieder).

Just vergoedt fysiotherapie die onder de basisverzekering valt (bij bepaalde aandoeningen) voor 100% als dit bij een gecontracteerde zorgverlener is. Anders is dit 65%.

Met de aanvullende verzekering vergoedt Just fysiotherapie na een ongeval 100%, maar alleen als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat (max. 4 keer per jaar plús 16 behandelingen elke keer als je een ongeval hebt).

Meer zorgnieuws? Als eerste op de hoogte zijn van ontwikkelingen rondom je zorgverzekering? Meld je dan aan voor de ZorgAlert van de Consumentenbond en we houden je per e-mail op de hoogte. Aanmelden voor ZorgAlert

Ook interessant: