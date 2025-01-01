Vergoeding zorgverzekering Spoedeisende hulp in het buitenland

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Spoedeisende hulp in het buitenland of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.
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Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Buitenland
€ 1,50
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Vanaf prijs (per maand)
Laef! Basic
€ 4,22
Laef! 1
€ 7,39
Laef! 2
€ 13,99
Laef! 3
€ 34,77
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Vanaf prijs (per maand)
Extra
€ 16,05
Buitenland en Tandongeval
€ 1,99
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Vanaf prijs (per maand)
Start
€ 2,15
Basis
€ 10,85
Plus
€ 27,35
Top
€ 49,95
Jongeren
€ 27,20
50 Plus
€ 22,20
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Vanaf prijs (per maand)
Wereld
€ 2,00
Fysio 3
€ 4,50
Fysio 6
€ 7,50
Fysio 9
€ 14,50
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Vanaf prijs (per maand)
Smallpolis
€ 9,50
Mediumpolis
€ 24,75
Largepolis
€ 51,50
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Vanaf prijs (per maand)
AV Instap
€ 1,95
AV Opstap
€ 6,75
AV Doorstap
€ 13,95
AV Budget
€ 9,50
AV Standaard
€ 18,75
AV Extra
€ 31,75
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Vanaf prijs (per maand)
AV Compact
€ 10,00
AV Standaard
€ 29,00
AV Top
€ 51,00
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Vanaf prijs (per maand)
Module Zorg in het Buitenland Europa
€ 1,75
Module Zorg in het Buitenland Wereld
€ 2,25
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Vanaf prijs (per maand)
Buitenland
€ 1,50
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Vanaf prijs (per maand)
ZorgCompact Plus
€ 12,50
ZonderMeer
€ 7,94
MeerZeker
€ 22,29
ZonderZorgen
€ 40,88
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Vanaf prijs (per maand)
Just Live
€ 4,00
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Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend
€ 17,50
Extra Aanvullend
€ 31,90
Buitenland en Tandongeval
€ 1,99
JongerenVerzorgd
€ 21,15
ExtraVerzorgd 1
€ 8,60
ExtraVerzorgd 2
€ 25,00
ExtraVerzorgd 3
€ 45,80
Buitenland en Tandongeval
€ 1,99
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Vanaf prijs (per maand)
Zorg Basis
€ 2,00
Zorg Zeker
€ 5,00
Zorg Zeker Plus
€ 12,65
Zorg Zeker & Tand
€ 18,50
Instap
€ 8,95
Start
€ 13,50
Extra
€ 31,50
Compleet
€ 54,75
Jij & Compact
€ 16,45
Jij & Gemak
€ 33,00
Jij & Vitaal
€ 42,95
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Vanaf prijs (per maand)
Zorgverzekerd op Reis
€ 1,95
Compact
€ 7,95
Sterk
€ 10,90
Aanvullend
€ 15,85
Extra Aanvullend
€ 27,25
Uitgebreid
€ 52,45
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Vanaf prijs (per maand)
Bewuste Keuze extra
€ 10,65
Bewuste Keuze op reis
€ 2,96
Bewuste Keuze tand
€ 13,44
Vrije Keuze Startfit
€ 9,84
Vrije Keuze Benfit
€ 24,46
Vrije Keuze Optifit
€ 50,48
Vrije Keuze Topfit
€ 80,00
Wereldfit
€ 3,76
Tandfit A
€ 14,95
Tandfit B
€ 35,75
Tandfit C
€ 49,46
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Start
€ 6,10
Extra
€ 14,00
Plus
€ 27,00
Top
€ 49,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Compact AV
€ 10,50
Jongeren AV
€ 12,75
Standaard AV
€ 28,50
Uitgebreide AV
€ 53,00
Extra Uitgebreide AV
€ 73,00
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Vanaf prijs (per maand)
ZorgStart
€ 2,50
ZorgBasis
€ 5,63
ZorgCombi
€ 23,00
ZorgBasis
€ 5,63
ZorgZeker 1
€ 9,96
ZorgZeker 2
€ 32,25
ZorgZeker 3
€ 58,44
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Buitenland
€ 2,00
Buitenland + Fysio 3
€ 4,00
Buitenland + Fysio 6
€ 7,00
Aanvullend Goed
€ 9,25
Aanvullend Beter
€ 26,00
Aanvullend Best
€ 41,00
Wereld
€ 2,00
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Vanaf prijs (per maand)
VGZ Aanvullend Instap
€ 6,50
VGZ Aanvullend Goed
€ 11,50
VGZ Aanvullend Beter
€ 28,50
VGZ Aanvullend Best
€ 47,60
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Vanaf prijs (per maand)
bewuzt actief
€ 2,50
bewuzt fit
€ 5,50
bewuzt gezond
€ 19,50
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Vanaf prijs (per maand)
Buitenland en Tandongeval
€ 1,94
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Vanaf prijs (per maand)
Natura extra
€ 10,65
Natura op reis
€ 2,96
Natura tand
€ 13,44
Start
€ 9,84
Plus
€ 24,46
Optimaal
€ 50,48
Top
€ 80,00
zorg op reis
€ 3,76
tandplus A
€ 14,95
tandplus B
€ 35,75
tandplus C
€ 49,46
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Vanaf prijs (per maand)
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)
€ 39,25
Aanvullend ZEKUR Buitenland
€ 4,50
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Vanaf prijs (per maand)
ZieZo Aanvullend 1
€ 6,50
ZieZo Wereld & Tandongeval
€ 1,75
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Vanaf prijs (per maand)
Basis Plus Module
€ 2,25
Start Zorg & Tand 1
€ 11,95
Start Zorg & Tand 2
€ 15,95
Basis Plus Module
€ 2,25
Aanvullend 1 ster
€ 10,25
Aanvullend 2 sterren
€ 22,50
Aanvullend 3 sterren
€ 42,50
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Vanaf prijs (per maand)
AV Basis
€ 17,05
AV Sure
€ 24,95
AV Sure + AV Delen
€ 27,45
AV Standaard
€ 25,55
AV Standaard + AV Delen
€ 28,05
AV Standaard Regio
€ 0,00
AV Standaard Regio + AV Delen
€ 0,00
AV Top
€ 54,20
AV Top + AV Delen
€ 60,70
AV GeZZin
€ 66,50
AV GeZZin + AV Delen
€ 73,00
AV Plus
€ 58,50
AV Plus + AV Delen
€ 65,00
Module Buitenland
€ 2,00