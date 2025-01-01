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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Spoedeisende hulp in het buitenland

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Spoedeisende hulp in het buitenland of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Buitenland

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 1,50

Naar zorgvergelijker

Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Laef! Basic

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 4,22

Laef! 1

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 7,39

Laef! 2

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 13,99

Laef! 3

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 34,77

Naar zorgvergelijker

Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Extra

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 16,05

Buitenland en Tandongeval

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 1,99

Naar zorgvergelijker

CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Start

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 2,15

Basis

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 10,85

Plus

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 27,35

Top

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 49,95

Jongeren

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 27,20

50 Plus

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 22,20

Naar zorgvergelijker

CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Wereld

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 2,00

Fysio 3

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 4,50

Fysio 6

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 7,50

Fysio 9

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 14,50

Naar zorgvergelijker

De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Smallpolis

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 9,50

Mediumpolis

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 24,75

Largepolis

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 51,50

Naar zorgvergelijker

De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

AV Instap

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 1,95

AV Opstap

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 6,75

AV Doorstap

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 13,95

AV Budget

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 9,50

AV Standaard

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 18,75

AV Extra

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 31,75

Naar zorgvergelijker

DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

AV Compact

vanuit de Basisverzekering: 100%

€ 10,00

AV Standaard

vanuit de Basisverzekering: 100%

€ 29,00

AV Top

vanuit de Basisverzekering: 100%

€ 51,00

Naar zorgvergelijker

FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Module Zorg in het Buitenland Europa

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 1,75

Module Zorg in het Buitenland Wereld

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 2,25

Naar zorgvergelijker

Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Buitenland

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 1,50

Naar zorgvergelijker

Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

ZorgCompact Plus

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 12,50

ZonderMeer

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 7,94

MeerZeker

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 22,29

ZonderZorgen

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 40,88

Naar zorgvergelijker

Just

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Vanaf prijs (per maand)

Just Live

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 4,00

Naar zorgvergelijker

Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 17,50

Extra Aanvullend

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 31,90

Buitenland en Tandongeval

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 1,99

JongerenVerzorgd

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 21,15

ExtraVerzorgd 1

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 8,60

ExtraVerzorgd 2

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 25,00

ExtraVerzorgd 3

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 45,80

Buitenland en Tandongeval

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 1,99

Naar zorgvergelijker

Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Zorg Basis

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 2,00

Zorg Zeker

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 5,00

Zorg Zeker Plus

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 12,65

Zorg Zeker & Tand

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 18,50

Instap

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 8,95

Start

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 13,50

Extra

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 31,50

Compleet

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 54,75

Jij & Compact

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 16,45

Jij & Gemak

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 33,00

Jij & Vitaal

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 42,95

Naar zorgvergelijker

OHRA

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Zorgverzekerd op Reis

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 1,95

Compact

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 7,95

Sterk

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 10,90

Aanvullend

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 15,85

Extra Aanvullend

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 27,25

Uitgebreid

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 52,45

Naar zorgvergelijker

ONVZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Bewuste Keuze extra

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 10,65

Bewuste Keuze op reis

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 2,96

Bewuste Keuze tand

Bewuste Keuze tand vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 13,44

Vrije Keuze Startfit

Startfit vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 9,84

Vrije Keuze Benfit

Benfit vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 24,46

Vrije Keuze Optifit

Optifit vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

Topfit vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 80,00

Wereldfit

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 3,76

Tandfit A

Tandfit A vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 14,95

Tandfit B

Tandfit B vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 35,75

Tandfit C

Tandfit C vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 49,46

Naar zorgvergelijker

Salland Zorgverzekeringen

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Start

100%

€ 6,10

Extra

100%

€ 14,00

Plus

100%

€ 27,00

Top

100%

€ 49,95

Naar zorgvergelijker

Stad Holland Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Compact AV

vanuit de Basisverzekering: 100%

€ 10,50

Jongeren AV

vanuit de Basisverzekering: 100%

€ 12,75

Standaard AV

vanuit de Basisverzekering: 100%

€ 28,50

Uitgebreide AV

vanuit de Basisverzekering: 100%

€ 53,00

Extra Uitgebreide AV

vanuit de Basisverzekering: 100%

€ 73,00

Naar zorgvergelijker

UnitedConsumers (VGZ)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgStart

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 2,50

ZorgBasis

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 5,63

ZorgCombi

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 23,00

ZorgBasis

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 5,63

ZorgZeker 1

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 9,96

ZorgZeker 2

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 32,25

ZorgZeker 3

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 58,44

Naar zorgvergelijker

Univé

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Buitenland

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 2,00

Buitenland + Fysio 3

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 4,00

Buitenland + Fysio 6

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 7,00

Aanvullend Goed

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 9,25

Aanvullend Beter

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 26,00

Aanvullend Best

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 41,00

Wereld

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 2,00

Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Instap

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 6,50

VGZ Aanvullend Goed

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 11,50

VGZ Aanvullend Beter

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 28,50

VGZ Aanvullend Best

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 47,60

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

bewuzt actief

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 2,50

bewuzt fit

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 5,50

bewuzt gezond

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 19,50

Naar zorgvergelijker

VinkVink

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Buitenland en Tandongeval

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 1,94

Naar zorgvergelijker

VvAA zorgverzekering

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Natura extra

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 10,65

Natura op reis

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 2,96

Natura tand

Natura tand vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 13,44

Start

Start vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 9,84

Plus

VvAA Plus vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 24,46

Optimaal

VvAA Optimaal vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 50,48

Top

VvAA Top vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 80,00

zorg op reis

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 3,76

tandplus A

VvAA tandplus A vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 14,95

tandplus B

VvAA tandplus B vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 35,75

tandplus C

VvAA tandplus C vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 49,46

Naar zorgvergelijker

ZEKUR

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 39,25

Aanvullend ZEKUR Buitenland

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 4,50

Naar zorgvergelijker

ZieZo van Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZieZo Aanvullend 1

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 6,50

ZieZo Wereld & Tandongeval

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 1,75

Naar zorgvergelijker

Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Basis Plus Module

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 2,25

Start Zorg & Tand 1

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 11,95

Start Zorg & Tand 2

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 15,95

Basis Plus Module

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 2,25

Aanvullend 1 ster

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 10,25

Aanvullend 2 sterren

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 22,50

Aanvullend 3 sterren

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 42,50

Naar zorgvergelijker

Zorg en Zekerheid

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Basis

Europa: 100%; Wereld: max. 2x Nederlands tarief (aanvulling op de basisverzekering)

€ 17,05

AV Sure

Europa: 100%; Wereld: max. 2x Nederlands tarief (aanvulling op de basisverzekering)

€ 24,95

AV Sure + AV Delen

Europa: 100%; Wereld: max. 2x Nederlands tarief (aanvulling op de basisverzekering)

€ 27,45

AV Standaard

Europa: 100%; Wereld: max. 2x Nederlands tarief (aanvulling op de basisverzekering)

€ 25,55

AV Standaard + AV Delen

Europa: 100%; Wereld: max. 2x Nederlands tarief (aanvulling op de basisverzekering)

€ 28,05

AV Standaard Regio

Europa: 100%; Wereld: max. 2x Nederlands tarief (aanvulling op de basisverzekering)

€ 0,00

AV Standaard Regio + AV Delen

Europa: 100%; Wereld: max. 2x Nederlands tarief (aanvulling op de basisverzekering)

€ 0,00

AV Top

Europa: 100%; Wereld: max. 2x Nederlands tarief (aanvulling op de basisverzekering)

€ 54,20

AV Top + AV Delen

Europa: 100%; Wereld: max. 2x Nederlands tarief (aanvulling op de basisverzekering)

€ 60,70

AV GeZZin

Europa: 100%; Wereld: max. 2x Nederlands tarief (aanvulling op de basisverzekering)

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

Europa: 100%; Wereld: max. 2x Nederlands tarief (aanvulling op de basisverzekering)

€ 73,00

AV Plus

Europa: 100%; Wereld: max. 2x Nederlands tarief (aanvulling op de basisverzekering)

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

Europa: 100%; Wereld: max. 2x Nederlands tarief (aanvulling op de basisverzekering)

€ 65,00

Module Buitenland

100%

€ 2,00

Naar zorgvergelijker