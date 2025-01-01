icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
"
Home Geld & Verzekering Zorgverzekering Vergoedingen zorgverzekering
Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende zorgverzekering voor geneesmiddelen buiten het GVS

Geneesmiddelen die niet geregistreerd zijn in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) worden niet vanuit de basisverzekering vergoed.

Benieuwd wat verzekeraars wel vergoeden? Gebruik de Zorgvergelijker van de Consumentenbond van alle zorgverzekeraars de verschillende voorwaarden, premies en vergoedingen te vergelijken.

Ontvang het laatste zorgnieuws

Meld je aan voor onze gratis e-mails en we houden je op de hoogte van nieuws over zorgverzekeringen én andere onderwerpen.
 

Schrijf je in

Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem
Naar zorgvergelijker

Aevitae (EUCARE)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem
Naar zorgvergelijker

Anderzorg

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem
Naar zorgvergelijker

CZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem
Naar zorgvergelijker

CZdirect

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem
Naar zorgvergelijker

De christelijke zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Smallpolis

100%, max. € 750,- p.jr. (beperkt aantal middelen)

€ 9,50

Mediumpolis

100%, max. € 750,- p.jr. (beperkt aantal middelen)

€ 24,75

Largepolis

100%, max. € 750,- p.jr. (beperkt aantal middelen); melatonine: 100%, alleen indien levering door De Nationale Apotheek

€ 51,50

Naar zorgvergelijker

De Friesland

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem
Naar zorgvergelijker

DSW Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem
Naar zorgvergelijker

FBTO

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem
Naar zorgvergelijker

Ik kies zelf van a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem
Naar zorgvergelijker

Interpolis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZonderMeer

100%, max. € 750,- p.jr. (beperkt aantal middelen)

€ 7,94

MeerZeker

100%, max. € 750,- p.jr. (beperkt aantal middelen)

€ 22,29

ZonderZorgen

100%, max. € 800,- p.jr. (beperkt aantal middelen)

€ 40,88

Naar zorgvergelijker

Just

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem
Naar zorgvergelijker

Menzis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem
Naar zorgvergelijker

Nationale-Nederlanden

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Compleet

100%, max. € 150,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 54,75

Naar zorgvergelijker

OHRA

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem
Naar zorgvergelijker

ONVZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Vrije Keuze Benfit

100%, max. € 150,- p.jr. (beperkt aantal middelen)

€ 24,46

Vrije Keuze Optifit

100%, max. € 300,- p.jr. 100% max. € 300,- p.jr. (beperkt aantal middelen) wachttijd gordelroosvaccinaties 12 mnd

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

100%, max. € 1.500,- p.jr. (beperkt aantal middelen) wachttijd gordelroosvaccinaties 12 mnd

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

Salland Zorgverzekeringen

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem
Naar zorgvergelijker

Stad Holland Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem
Naar zorgvergelijker

UnitedConsumers (VGZ)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem
Naar zorgvergelijker

Univé

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem
Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem
Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem
Naar zorgvergelijker

VinkVink

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem
Naar zorgvergelijker

VvAA zorgverzekering

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Plus

100%, max. € 150,- p.jr. (beperkt aantal middelen)

€ 24,46

Optimaal

100%, max. € 300,- p.jr. 100% max. € 300,- p.jr. (beperkt aantal middelen) wachttijd gordelroosvaccinaties 12 mnd

€ 50,48

Top

100%, max. € 1.500,- p.jr. (beperkt aantal middelen) wachttijd gordelroosvaccinaties 12 mnd

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

ZEKUR

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem
Naar zorgvergelijker

ZieZo van Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem
Naar zorgvergelijker

Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Basis Plus Module

100%, max. € 750,- p.jr. (beperkt aantal middelen)

€ 2,25

Start Zorg & Tand 1

100%, max. € 750,- p.jr. (beperkt aantal middelen)

€ 11,95

Start Zorg & Tand 2

100%, max. € 750,- p.jr. (beperkt aantal middelen)

€ 15,95

Basis Plus Module

100%, max. € 750,- p.jr. (beperkt aantal middelen)

€ 2,25

Aanvullend 1 ster

100%, max. € 750,- p.jr. (beperkt aantal middelen)

€ 10,25

Aanvullend 2 sterren

100%, max. € 750,- p.jr. (beperkt aantal middelen)

€ 22,50

Aanvullend 3 sterren

100%, max. € 750,- p.jr. (beperkt aantal middelen); melatonine: 100%, alleen indien levering door De Nationale Apotheek

€ 42,50

Naar zorgvergelijker

Zorg en Zekerheid

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem
Naar zorgvergelijker