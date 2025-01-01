Vergoeding zorgverzekering Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende zorgverzekering voor geneesmiddelen buiten het GVS

Geneesmiddelen die niet geregistreerd zijn in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) worden niet vanuit de basisverzekering vergoed.

Benieuwd wat verzekeraars wel vergoeden? Gebruik de Zorgvergelijker van de Consumentenbond van alle zorgverzekeraars de verschillende voorwaarden, premies en vergoedingen te vergelijken.