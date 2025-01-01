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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Pedicure

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Pedicure of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor behandeling door een pedicure

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor de behandeling door een pedicure? Bekijk en vergelijk de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. In de Zorgvergelijker vergelijk je eenvoudig de verschillende voorwaarden en premies van alle zorgverzekeraars. Hierdoor krijg je een duidelijk overzicht van de mogelijke vergoedingen op pedicure bij verzekeraars.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Pedicure
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Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Pedicure
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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Pedicure
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CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Pedicure
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CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Pedicure
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De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Largepolis

100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet)

€ 51,50

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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

AV Extra

100%, max. € 125,- p.jr. bij diabetes en reuma (aanvulling op de basisverzekering)

€ 31,75

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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

AV Compact

75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes zorgprofiel 0 of 1)

€ 10,00

AV Top

75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 20,- per beh. (diabetes zorgprofiel 0 of 1)

€ 51,00

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FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Pedicure
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Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Pedicure
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Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

ZonderZorgen

100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet)

€ 40,88

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Just

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Pedicure
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Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

ExtraVerzorgd 2

100%, max. € 50,- verzekerden met zorgprofiel 1

€ 25,00

ExtraVerzorgd 3

100%, max. € 50,- verzekerden met zorgprofiel 1

€ 45,80

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Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Pedicure
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OHRA

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Pedicure
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ONVZ

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Vanaf prijs (per maand)

Vrije Keuze Optifit

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

100%, max. € 500,- p.jr.

€ 80,00

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Salland Zorgverzekeringen

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Pedicure
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Stad Holland Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Compact AV

75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 15,- per beh. (diabetes zorgprofiel 0 of 1)

€ 10,50

Uitgebreide AV

75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 20,- per beh. (diabetes zorgprofiel 0 of 1)

€ 53,00

Extra Uitgebreide AV

75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 20,- per beh. (diabetes zorgprofiel 0 of 1)

€ 73,00

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UnitedConsumers (VGZ)

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Vanaf prijs (per maand)

ZorgZeker 2

100%, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet)

€ 32,25

ZorgZeker 3

100%, max. € 200,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet)

€ 58,44

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Univé

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Beter

100%, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet)

€ 26,00

Aanvullend Best

100%, max. € 200,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet)

€ 41,00

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VGZ

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Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Goed

100%, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet)

€ 11,50

VGZ Aanvullend Beter

100%, max. € 300,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet)

€ 28,50

VGZ Aanvullend Best

100%, max. € 500,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet)

€ 47,60

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VGZbewuzt

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Pedicure
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VinkVink

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Pedicure
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VvAA zorgverzekering

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Vanaf prijs (per maand)

Optimaal

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 50,48

Top

100%, max. € 500,- p.jr.

€ 80,00

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ZEKUR

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Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

100%, max. € 200,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet)

€ 39,25

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ZieZo van Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Pedicure
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Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend 3 sterren

100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet)

€ 42,50

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Zorg en Zekerheid

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Vanaf prijs (per maand)

AV Plus

100%, max. € 210,- p.jr. (bij diabetes en reuma)

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

100%, max. € 210,- p.jr. (bij diabetes en reuma)

€ 65,00

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