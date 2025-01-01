Vergoeding zorgverzekering Pedicure

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Pedicure of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.
Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor de behandeling door een pedicure? Bekijk en vergelijk de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. In de Zorgvergelijker vergelijk je eenvoudig de verschillende voorwaarden en premies van alle zorgverzekeraars. Hierdoor krijg je een duidelijk overzicht van de mogelijke vergoedingen op pedicure bij verzekeraars.
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Largepolis
€ 51,50
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AV Extra
€ 31,75
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AV Compact
€ 10,00
AV Top
€ 51,00
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ZonderZorgen
€ 40,88
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ExtraVerzorgd 2
€ 25,00
ExtraVerzorgd 3
€ 45,80
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Vrije Keuze Optifit
€ 50,48
Vrije Keuze Topfit
€ 80,00
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
Compact AV
€ 10,50
Uitgebreide AV
€ 53,00
Extra Uitgebreide AV
€ 73,00
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Vanaf prijs (per maand)
ZorgZeker 2
€ 32,25
ZorgZeker 3
€ 58,44
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Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend Beter
€ 26,00
Aanvullend Best
€ 41,00
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Vanaf prijs (per maand)
VGZ Aanvullend Goed
€ 11,50
VGZ Aanvullend Beter
€ 28,50
VGZ Aanvullend Best
€ 47,60
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
Optimaal
€ 50,48
Top
€ 80,00
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Vanaf prijs (per maand)
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)
€ 39,25
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend 3 sterren
€ 42,50
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Vanaf prijs (per maand)
AV Plus
€ 58,50
AV Plus + AV Delen
€ 65,00