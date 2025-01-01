Vergoeding zorgverzekering Pedicure

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Aanvullende verzekering voor behandeling door een pedicure

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor de behandeling door een pedicure? Bekijk en vergelijk de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. In de Zorgvergelijker vergelijk je eenvoudig de verschillende voorwaarden en premies van alle zorgverzekeraars. Hierdoor krijg je een duidelijk overzicht van de mogelijke vergoedingen op pedicure bij verzekeraars.