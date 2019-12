Reviews van De Amersfoortse zorgverzekering

A.P 22 augustus 2018







Het afhandelen van een door mijzelf betaalde declaratie gaat niet makkelijk. Als eigen werknemers er al niet uitkomen , hoe moet ik het dan doen . Ze laten je gewoon weken wachten omdat dat de procedure is . Ze verwachten dat ik wel alles netjes betaal , maar zelf netjes betalen zonder uitstellen ho maar. En als je dan de klantenafwimpelservice belt , dan stijgt je bloeddruk gelijk naar het hoogtepunt. Dan krijg je te horen U MOET GEWOON WACHTEN ! Nee ze moeten gewoon netjes betalen net als ik. Nee inderdaad geen aanrader voor je hart en bloeddruk.

k. 23 oktober 2017







Ik moest naar de tandarts in Polen gaan. Ik heb de rekening in € betaald met behulp van de Nederlandse bankkaart en ik heb een bewijs voor gehad. Ik heb een nota bij De Amersfoortse ingediend (factuur in Zloty samen met ontvangstbewijs afgedrukt van betalingsterminal in Euro). Ik begrijp niet waarom het bedrag was omgezet van PL naar € omdat er geen behoefte was aan de betaling in €. Bovendien conversiepercentage van www.oanda.com is de meest ongunstige van 5 die ik heb vergeleken. Ik wilde een bewijs zien van hoe De Amersfoortse het berekenen aan het lager bedrag. Dit is nooit gebeurd. Een jaar geleden had ik exact dezelfde situatie. Na vele discussies heeft u mij het exacte bedrag terug betaald. Nu weer opnieuw. Vorig jaar heb ik met de klantenservice gesproken en verschillende personen hebben we andere informatie gegeven waarom het geld niet terug gegeven kan worden. Hoe is dit mogelijk?!? Hoe kan ik deze antwoorden geloven of begrijpen als ze steeds anders zijn.

Hans M. 26 juli 2017







De Amersfoortse is een heel goede verzekeraar. Ik ben in aug. 2014 in een ziekenhuis terecht gekomen, vervolgens diverse problemen gekregen en in 2015 weer thuis ( precis een jaar.) Ben invalide geworden, mis mijn twee benen. De Amersfoortse heeft al die tijd geen een keer vervelend gedaan, ivm vergoedingen. Dit is voor ons zo'n geruststelling, dat wij niet nog een zorg er bij hebben, of alles wel wordt betaald. Dus met andere woorden, zij verdienen een hele grote pluim.

Marcel 6 maart 2017







Dekking van de zorgkosten staat niet in verhouding met de maandelijkse premie. Daarnaast is deze zorgverzekeraar slecht telefonisch bereikbaar (gemiddelde wachttijd over de laatste 3 contactmomenten 18 min). Vragen met betrekking tot eventuele vergoedingen worden telefonisch al afgewezen. Ongelofelijk slecht.

Patrick 2 december 2015







