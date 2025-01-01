Interpolis vergoedingen

Overweeg je een Interpolis zorgverzekering af te sluiten? Voor de meest noodzakelijke zorg zit je goed met de basisverzekering van Interpolis. De inhoud van de basiszorgverzekering is bij elke zorgverzekeraar hetzelfde.
Wil je ook een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld je tandarts, fysiotherapeut of psycholoog, dan kun je je bijverzekeren met een aanvullende Interpolis-verzekering.
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Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van Interpolis vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.
Is een Interpolis zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.
Ook een zorgverzekering afsluiten of een zorgverzekering vergelijken? Maak gebruik van de Zorgvergelijker van de Consumentenbond!
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Hieronder vind je de premies per maand van Interpolis voor 2026, inclusief collectiviteitskorting. De korting bij jaarbetaling is 1%.
|Interpolis
|Maandpremie 2026
|Basisverzekering ZorgCompact (natura)
|€155,95
|Basisverzekering ZorgActief (natura)
|€159,25
|ZonderMeer (18 t/m 29 jaar)
|€6,75
|ZonderMeer (30 jaar en ouder)
|€6,95
|MeerZeker (18 t/m 29 jaar)
|€18,95
|MeerZeker (30 jaar en ouder)
|€20,95
|ZonderZorgen (18 t/m 29 jaar)
|€34,75
|ZonderZorgen (30 jaar en ouder)
|€35,95
|GebitActief €250,- (18 t/m 29 jaar)
|€13,50
|GebitActief €250,- (30 jaar en ouder)
|€14,50
|GebitActief €500,- (18 t/m 29 jaar)
|€23,50
|GebitActief €500,- (30 jaar en ouder)
|€24,50
|GebitActief €1000,- (18 t/m 29 jaar)
|€41,50
|GebitActief €1000,- (30 jaar en ouder)
|€43,25