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VGZbewuzt zorgverzekering

vgzbewuzt

Overweeg je een VGZbewuzt zorgverzekering af te sluiten? Voor de meest noodzakelijke zorg zit je goed met de basisverzekering van VGZbewuzt. De basiszorgverzekering is bij bijna elke zorgverzekeraar hetzelfde.

Wil je ook een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld je tandarts dan kun je je bijverzekeren met een aanvullende VGZbewuzt-verzekering.

Contactgegevens VGZbewuzt

  • Telefoonnummer:
    088 - 131 01 39
  • E-mail:
    Stel vraag via formulier
  • Website:
    www.vgzbewuzt.nl
  • Adres:

    Postbus 25030
    5600 RS Eindhoven

VGZbewuzt zorgverzekering afsluiten

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van VGZbewuzt vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een VGZbewuzt zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren. 

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Premies zorgverzekeringen VGZbewuzt 2026

Hieronder vind je de premies per maand van VGZbewuzt voor 2026. De korting bij jaarbetaling is 2%.

VGZbewuzt   Maandpremie 2026
basisverzekering (natura)   €147,40
actief   €2,50
fit   €5,50
gezond   €19,50
tand 250   €10

 

Over VGZbewuzt zorgverzekering

VGZbewuzt is de digitale zorgverzekering van Coöperatie VGZ.

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