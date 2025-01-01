VvAA vergoedingen

Overweeg je een VvAA zorgverzekering af te sluiten? Voor de meest noodzakelijke zorg zit je goed met de basisverzekering van VvAA. De inhoud van de basiszorgverzekering is bij elke zorgverzekeraar hetzelfde.

Wil je ook een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld je tandarts, fysiotherapeut of psycholoog, dan kun je je bijverzekeren met een aanvullende VvAA-verzekering.