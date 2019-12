Wijzigingen vergoeding ADHD-medicijn dexamfetamine

Nieuws|Vanaf 1 mei zijn apotheken verplicht hun klanten het merkproduct Amfexa te leveren, in plaats van een goedkopere apotheekbereiding van het ADHD-medicijn dexamfetamine 5mg. De kosten voor patiënten kunnen hierdoor oplopen tot zo'n €100 per maand. Minister Schippers heeft toegezegd naar een oplossing te zoeken.

Geregistreerde middelen

Op het moment dat een geregistreerd middel op de markt komt, vervalt de vergoeding voor de goedkopere apotheekbereiding van het medicijn. Zo is het vergoedingensysteem ingericht. De reden: geregistreerde middelen zijn getoetst op veiligheid en werkzaamheid.

Nu fabrikant Eurocerpt het ADHD-medicijn dexamfetamine 5mg heeft geregistreerd onder de merknaam 'Amfexa', kunnen de kosten dus flink oplopen: tot zo'n €100 per persoon per maand (aldus belangenvereniging Impuls & Woortblind). Voor consumenten is het onbegrijpelijk dat ze ineens veel meer moeten betalen voor een middel dat goedkoop geproduceerd kan worden. De Consumentenbond uit zijn zorgen om de huidige situatie.

Keuze voor de zorgverzekering

Het is onredelijk dat vergoedingen voor medicijnen halverwege het jaar veranderen. Gebruikers van dexamfetamine hebben hun zorgverzekering moeten kiezen op het moment dat nog niet bekend was dat het middel niet meer vergoed zou worden. Was deze informatie wel bekend geweest, dan hadden zij kunnen kiezen voor een aanvullend pakket waarin de eigen bijdrage voor medicijnen vergoed wordt.

Patiënt betaalt €23,55 per doosje

Dexamfetamine (Amfexa) 5mg wordt per 1 mei opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingensysteem (GVS) binnen het cluster met bestaande ADHD-medicatie. Alleen ADHD-patiënten waarbij methylfenidaat niet voldoende effectief is gebleken komen in aanmerking voor vergoeding van dexamfetamine.

Volgens het GVS zal Amfexa per 1 mei vergoed worden voor €3,63. De prijs per doosje bedraagt €27,18. Patiënten betalen dus €23,55 per doosje zelf. Voor patiënten die meerdere doosjes per maand nodig hebben, kunnen de kosten dus oplopen tot €100 per maand, dat is jaarlijks meer dan €1000. Minister Schippers liet in haar beantwoording op Kamervragen weten dat de hogere kosten aanvaardbaar zijn als deze verklaard kunnen worden door registratiekosten van het nieuwe middel.

Petitie en motie

Een aantal betrokken organisaties heeft de website dexamfetamine.nl in het leven geroepen om patiënten de kans te bieden middels een petitie hun stem te laten horen tegen deze kosten.

De SP heeft bovendien een motie ingediend, die doorlevering van dexamfetamine door apotheken toch mogelijk moet maken. Minister Schippers heeft toegezegd naar een oplossing voor het probleem te zoeken en bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) te informeren of er ruimte is om doorlevering toe te staan.

