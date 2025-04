Belevenisbon is een grote teleurstelling

Vervelend gepuzzel

We bekeken wat je eigenlijk geeft als je een bon voor overnachting, borrel of etentje weggeeft. Vooral een puzzel en teleurstelling, zo concluderen we. Want de informatie op bon geeft vaak een te rooskleurig beeld. Zo is het aantal punten waar je de bon kunt gebruiken, vaak veel minder.

En we kwamen veel foto's tegen die niet overeenkomen met de werkelijkheid, vooral bij Bongo. Ook moet je bij bonnen voor overnachtingen vrijwel altijd nog bijbetalen, als je de bon al kunt inleveren op de datum waarop je wilt overnachten. Want de beschikbaarheid is ook een terugkerende tegenvaller.

Bij eerdere onderzoeken bleken deze bonnen ook al teleurstellend.

Gratis artikel

Wil je meer weten over ons onderzoek? Je kunt het artikel gratis lezen in de Consumentengids van april 2025.