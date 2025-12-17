Wat is er mis?

Wij roepen de politieke partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet op om zich bij beleid over circulaire economie meer te richten op het belang van de consument. Samen met veel andere organisaties zijn we blij dat dit onderwerp nu hoog op de politieke agenda staat. Want er valt nog veel te winnen.

Apparaten moeten langer meegaan, makkelijker te repareren zijn en vaker worden hergebruikt. Dat is goed voor consumenten én voor het milieu. Nu gaan apparaten vaak te snel kapot. Reparatie is dan onnodig duur. Of zelfs onmogelijk omdat reserveonderdelen niet (meer) verkrijgbaar zijn. Veel apparaten belanden dan in de schuur of de vuilnisbak. Zonde van het geld, maar ook van de materialen.

Onze eisen

Wij pleiten voor:

Een sterker recht op reparatie.

Duidelijke informatie over de levensduur van producten.

Maatregelen om tweedehands en ‘refurbished’ elektronica aantrekkelijker te maken.

Wat gaan we doen?

Er is onder meer een actieve rol van Nederland in Europa nodig. Met strenge eisen aan fabrikanten en nog belangrijker: goede handhaving. Alleen dan kunnen consumenten profiteren van de politieke ambities voor een circulaire economie en duurzame keuzes maken.

Lees onze oproep:

Onze oproep aan het nieuwe kabinet (pdf)