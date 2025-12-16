Wat is er mis?

Als de salderingsregeling stopt, kan er een situatie ontstaan waarin huishoudens zelfs moeten betalen voor terugleveren van zonnestroom. Dat ondermijnt het draagvlak voor de energietransitie. Zonnepanelen zijn voor huurders én woningeigenaren juist een laagdrempelige manier om bij te dragen aan de energietransitie. En het verlaagt de energierekening.

Maar onzekerheid over de opbrengst zorgt ervoor dat plaatsen van nieuwe installaties wordt uitgesteld. Bestaande panelen dreigen te worden uitgezet. Niet ieder huishouden kan zijn eigen verbruik eenvoudig verhogen. Zonnepanelen mogen ook voor hen niet onrendabel worden.

Onze eisen

Samen met 5 andere maatschappelijke organisaties pleiten wij voor betere bescherming van consumenten. Waaronder de garantie dat de vergoeding voor teruggeleverde stroom netto positief blijft. Door het afschaffen van de salderingsregeling krijgt de overheid ook extra geld binnen. Dat geld moet worden gebruikt om zonne-energie voor álle huishoudens betaalbaar en aantrekkelijk te houden.

Wat gaan we doen?

We presenteren een aantal verschillende manieren waarop dit effectief zou kunnen.

Lees onze oproep:

Oproep aan de Tweede Kamer (pdf)