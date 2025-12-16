icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Houd zonnepanelen aantrekkelijk voor consumenten

Oproep
|
Wij doen een oproep aan de politieke partijen D66, VVD en CDA. Deze partijen zijn aan het onderhandelen over een nieuw kabinet. Ons pleidooi: zorg dat zonnepanelen ook na 1 januari 2027 aantrekkelijk blijven voor huishoudens. Deze oproep doen wij samen met Vereniging Eigen Huis, Aedes, Woonbond, Natuur & Milieu en Milieudefensie.
Mahir Alkaya 700x700

Mahir Alkaya   Expert BelangenbehartigingGepubliceerd op:16 december 2025

dak zonnepanelen

Wat is er mis?

Als de salderingsregeling stopt, kan er een situatie ontstaan waarin huishoudens zelfs moeten betalen voor terugleveren van zonnestroom. Dat ondermijnt het draagvlak voor de energietransitie. Zonnepanelen zijn voor huurders én woningeigenaren juist een laagdrempelige manier om bij te dragen aan de energietransitie. En het verlaagt de energierekening.

Maar onzekerheid over de opbrengst zorgt ervoor dat plaatsen van nieuwe installaties wordt uitgesteld. Bestaande panelen dreigen te worden uitgezet. Niet ieder huishouden kan zijn eigen verbruik eenvoudig verhogen. Zonnepanelen mogen ook voor hen niet onrendabel worden.

Onze eisen

Samen met 5 andere maatschappelijke organisaties pleiten wij voor betere bescherming van consumenten. Waaronder de garantie dat de vergoeding voor teruggeleverde stroom netto positief blijft. Door het afschaffen van de salderingsregeling krijgt de overheid ook extra geld binnen. Dat geld moet worden gebruikt om zonne-energie voor álle huishoudens betaalbaar en aantrekkelijk te houden.

Wat gaan we doen?

We presenteren een aantal verschillende manieren waarop dit effectief zou kunnen.

Lees onze oproep:
Oproep aan de Tweede Kamer (pdf)

Gerelateerde artikelen

Terugleverkosten zonnepanelen
4 dagen geleden

Terugleverkosten zonnepanelen

dak dichtbij zonnepanelen
Salderen en terugleververgoeding zonnepanelen
26 november 2025

Salderen en terugleververgoeding zonnepanelen

Hoe werkt salderen video