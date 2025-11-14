Vooral a.s.r., DSW en ONVZ hebben een stap gemaakt in het tijdig contracteren van ziekenhuisorganisaties ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit het onderzoek dat wij jaarlijks uitvoeren. Op verschillende momenten in het overstapseizoen stellen we vast welke ziekenhuizen en ggz-zorgverleners gecontracteerd zijn. We kijken hierbij onder meer naar de contractering door de verzekeraars a.s.r., CZ, DSW, Menzis, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid.

Grote verzekeraars lopen achter

CZ en VGZ lopen achter op de rest van de zorgverzekeraars, maar ook Menzis en Zilveren Kruis zijn minder tijdig in het contracteren van ziekenhuisorganisaties in vergelijking met vorig jaar.

Alle ziekenhuisorganisaties zijn in onderhandeling of hebben een contract, op 2 na. Dit zijn het Maasziekenhuis Pantein en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Die hebben beide geen contract met Zorg en Zekerheid en zijn ook niet in gesprek met deze verzekeraar.

Contractering niet op tijd rond

In 2023 vroeg Consumentenbond aan de Nederlandse Zorgautoriteit in te grijpen toen bleek dat de contractering van zorgaanbieders niet op tijd rond was. Voor consumenten betekent dit dat ze niet altijd op tijd weten of hun huidige of toekomstige zorgverzekeraar een contract heeft met hun zorgverleners. Dat is een financieel risico. Als je naar een zorgverlener zonder contract gaat, loop je de kans dat je een deel van de rekening zelf moeten betalen.



(Klik op de afbeelding voor een vergroting)

Meer ZBC's gecontracteerd

Het aantal gecontracteerde zelfstandige behandelcentra is licht verbeterd ten opzichte van de eerste peildatum van vorig jaar, maar het percentage gecontracteerde centra blijft laag.

DSW loopt voorop in het contracteren van ZBC’s. Die heeft de afspraken met 369 zelfstandige klinieken rond. De overige zorgverzekeraars komen niet boven de 200 uit. Opvallend is dat het totale aantal klinieken in de zorgzoeker van a.s.r. fors is gedaald ten opzichte van vorig jaar: van 1001 naar 373.

GGZ: niet meer contracten

Het aantal gecontracteerde GGZ-zorgverleners ligt ongeveer op hetzelfde niveau als vorig jaar tijdens de eerste peildatum. Dat betekent dat een groot deel van de beschikbare GGZ-behandelaren geen contract heeft. Dit is vooral het geval bij CZ, dat veel minder zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg heeft gecontracteerd in vergelijking met de andere zorgverzekeraars.

Bij VGZ en Zilveren Kruis is onduidelijk hoeveel contracten ze hebben afgesloten. Beide verzekeraars kiezen ervoor om niet-gecontracteerde zorgverleners niet weer te geven in hun zorgkiezers.