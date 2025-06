Oproep NZa aan zorgverzekeraars: stop met koppelverkoop

Oproep Consumentenbond

Eind vorig jaar vroegen we zorgverzekeraars al om een einde te maken aan koppelverkoop. Uit onderzoek in december bleek dat zeker 8 verzekeraars doen aan koppelverkoop. Ze koppelen een deel van hun basisverzekeringen aan aanvullende pakketten.

Consumenten moeten dan een duurdere basisverzekering kiezen om toegang te krijgen tot een ruime aanvullende verzekering. Of ze kunnen een dure basisverzekering niet combineren met een goedkoop aanvullend pakket.

Aanbod niet in belang consument

In een terugblik op het afgelopen overstapseizoen constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat zorgverzekeraars goede stappen hebben gezet. 'Tegelijkertijd is het aanbod niet altijd in het belang van de consument die een zorgverzekering kiest', dat schrijft de toezichthouder in de Informatiekaart Zorgverzekeringen 2025.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

'We roepen zorgverzekeraars op om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en om te stoppen met handelingen die niet in het belang zijn van de consument.' Het is de NZa ook een doorn in het oog dat verzekeraars verschillende verzekeringen aanbieden die niet of nauwelijks van elkaar verschillen.

Als het aan de toezichthouder ligt is het afgelopen met deze zogeheten kloonpolissen. De NZa onderstreept dat het de taak is van zorgverzekeraars om voor een overzichtelijk en duidelijk aanbod aan zorgverzekeringen te zorgen.

Premies eerder bekendmaken

Als het aan de NZa ligt moeten alle zorgverzekeraars hun premies en voorwaarden ook eerder bekendmaken. In elk geval voordat het overstapseizoen op 12 november start.

'Een aantal zorgverzekeraars maakten de premie van hun aanvullende verzekering een week na de start van het overstapseizoen bekend en die van een nieuwe basisverzekering pas 10 dagen later', aldus de NZa. Op dit moment is het alleen wettelijk verplicht dat de premies van bestaande basisverzekeringen op 12 november bekend zijn.

Jaarlijks onderzoek naar contractering

We onderzoeken elk jaar wanneer de contracten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners rond zijn. Want op het moment dat jij kunt overstappen naar een andere verzekeraar, hoor je ook te weten met welke zorgverleners die verzekeraar contracten heeft afgeslotern. Anders loop je het risico dat je later een deel van de rekening zelf moet betalen.

In overstapseizoen 2024/2025 waren er verbeteringen en ook dit jaar blijven we goed opletten. We vinden het belangrijk dat consumenten op tijd alle belangrijke informatie krijgen als ze nadenken over een overstap.

Tussen half november en eind december kunnen consumenten overstappen naar een andere verzekeraar. Ze kunnen dan ook het verzekeringspakket bij dezelfde verzekeraar aanpassen. De nieuwe verzekering gaat dan in op 1 januari.