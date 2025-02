Tóch geen contract bij Zorg en Zekerheid

Wat het meest opvalt in het afgelopen zorgseizoen is de verandering in de contractstatus van 2 ziekenhuisorganisaties bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Het Dijklander ziekenhuis en het Máxima Medisch Centrum waren eind 2024 volledig gecontracteerd zonder omzetplafond. Maar de onderhandelingen zijn blijkbaar heropend, want eind januari was er tóch geen contract. Zorg en Zekerheid geeft gelukkig aan dat zorg bij deze 2 ziekenhuisorganisaties ook zonder contract vergoed wordt.

Omzetplafond bij Zilveren Kruis

Bij Zilveren Kruis is ook sprake van een negatieve verandering in de contractstatus in de eerste maand van 2025. Het gaat hier om de contractering van 3 ziekenhuisorganisaties: het Dijklander Ziekenhuis, het Flevoziekenhuis en Rivas Zorggroep. De contractstatus bij deze ziekenhuizen wijzigde van 'gecontracteerd zonder omzetplafond' naar 'gecontracteerd mét omzetplafond'.

Een omzetplafond is het maximale aantal behandelingen dat zorgaanbieders mogen uitvoeren volgens het contract met een zorgverzekeraar. Of het maximumbedrag dat ze mogen declareren. Voor consumenten betekent dit dat ze mogelijk later dit jaar niet voor een behandeling in hun voorkeursziekenhuis terechtkunnen. Terwijl ze daar bij het afsluiten van hun verzekering geen rekening mee konden houden. Tip: loop je tegen het zorgplafond aan? Dan kun je gebruikmaken van wachtlijstbemiddeling/zorgbemiddeling.

Melding bij toezichthouder

Wij signaleren al jaren dat verzekeraars de contractering met zorgverleners veel te laat rond hebben. Consumenten lopen daardoor het risico dat ze een polis afsluiten zonder dat ze de gevolgen kunnen overzien. Dit kan tot vervelende situaties leiden. Want als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, betaal je vaak een deel van de kosten zelf.

Wij maken daarom melding van de ontwikkelingen bij Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid bij Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Vorig jaar riep de toezichthouder zorgverzekeraars op om na 31 december geen negatieve wijzigingen meer aan te brengen in de contractstatus. Hoewel het geen overtreding is, vindt de NZa dit, net als wij, onwenselijk.

Positief: veel contracten eerder rond

Eind januari waren alle ziekenhuisorganisaties in onderhandeling met zorgverzekeraars. Of ze hadden al een contract. Dat is meer dan een maand eerder. Er zijn een paar uitzonderingen, en daar zijn vermoedelijk onderliggende redenen voor. Zo is Menzis nog in onderhandeling met het Zuyderland Medisch Centrum. Bij deze ziekenhuisorganisatie bestaat de kans dat verzekerden de zorgkosten maar deels vergoed krijgen wanneer de onderhandelingen stuklopen.

Klik op de afbeelding om te vergroten.



Ook positief: meer ZBC's gecontracteerd

Het aantal gecontracteerde zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) is ook sterk verbeterd in januari ten opzichte van eind december. Hier boekte met name verzekeraar CZ flinke vooruitgang. Ook het aantal gecontracteerde zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is over de hele linie toegenomen. Ook hier maakte CZ grote stappen ten opzichte van eind 2024.

Ongecontracteerde zorg bij CZ

Helaas doet CZ het niet in alle opzichten goed. De verzekeraar blijft achterlopen op de rest van de zorgverzekeraars als het gaat om het percentage gecontracteerde zorg. Hoewel meer ZBC’s en GGZ-zorgverleners gecontracteerd zijn, is een groot deel van de zorgverleners ongecontracteerd.

Nog onvoldoende verbetering

Eind 2023 dienden wij een handhavingsverzoek in bij de NZa. Wij vroegen de toezichthouder binnen het zorgstelsel om in te grijpen bij zorgverzekeraars. Dit heeft effect gehad: dit jaar is sprake van een verbetering ten opzichte van eerdere jaren als het gaat om de contractering. Een kleine stap, maar voor ons niet voldoende. We blijven ons inzetten voor een sterkere positie van de consument in het zorgstelsel.