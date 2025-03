Ga niet in op telefonische verkoop thuisbatterij

Offerte van duizenden euros

Klagers melden dat ze worden gebeld door een snel pratende verkoper. Deze verleidt hen handig tot het zetten van een handtekening onder een offerte van duizenden euro’s voor een thuisbatterij. Je kunt die batterij in 3 tot 5 jaar terugverdienen, zo wordt je ten onrechte beloofd.

Annuleringskosten

We zien forse bedragen voorbij komen. Soms van wel €20.000 voor de installatie van zo’n batterij. Heb je het geld niet, dan regelt het bedrijf wel een lening voor je, zo beloven ze. Tijdens het telefoongesprek haalt de verkoper je vervolgens over om digitaal een handtekening te zetten voor een offerte. Ook teken je zo voor een borg van €250. Veel mensen bedenken zich soms al dezelfde of de volgende dag, en willen onder de koop uit. Maar hun borg krijgen ze dan niet terug. Soms eist het bedrijf zelfs 30% annuleringskosten.

Verboden werkwijze

De klachten gaan onder andere over Solaar, De Zonnepaneel Meester en Batterijnet. Maar aanbieders gebruiken ook andere namen. We zien vaker dat bedrijven die in opspraak komen, verder gaan onder een andere naam.

De werkwijze is verboden. Bedrijven mogen je niet ongevraagd bellen om iets te verkopen. Opmerkelijk is ook dat de verkopers beschikken over persoonlijke gegevens van degene die ze benaderen. Ze kennen het adres en de energieleverancier en weten zelfs dat je zonnepanelen hebt.

Ons advies

We adviseren consumenten die een thuisbatterij overwegen, goed research te doen en zelf te kiezen met wie ze in zee gaan. Kies je eigen moment en ga niet in op bedrijven die je benaderen.

Juridisch advies nodig? Hulp bij jouw juridische klacht