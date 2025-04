Garantiefonds voor gebouwgebonden financiering

Lening die bij de woning hoort

Gebouwgebonden financiering is een lening die bij de woning hoort. Ook als je je huis verkoopt, blijft de lening bij de woning.

Je sluit de lening af via een partij die alles regelt voor het verduurzamen van je huis. Je betaalt de lening terug met het geld dat je bespaart op je energierekening. De aanbieder kan garanderen dat je besparing hoger is dan je maandlasten. Zo krijg je meteen een duurzamer en comfortabeler huis.

Verhuizen geen probleem

Ook hoef je je geen zorgen te maken over de afbetaling als je eerder verhuist. GGF is daarom ook handig voor mensen die geen gewone lening kunnen of willen afsluiten. Toch is GGF nog steeds niet beschikbaar, ondanks succesvolle lokale proefprojecten.

Ministeries en banken zijn terughoudend. Daarom is het onzeker of de AFM er vergunningen voor geeft. Dat is zonde. Want wij denken dat GGF juist kan helpen om meer woningen te verduurzamen.

Doorbraak nodig

De partijen achter deze oproep reageerden op een internetconsultatie van de overheid. Hierin pleiten we voor een garantiefonds dat de risico’s van GGF beperkt voor zowel aanbieders als klanten. Het Ministerie van Financiën kan dan duidelijke regels maken. Hierdoor kunnen aanbieders starten en krijgen meer mensen toegang tot betaalbare verduurzaming met besparingsgarantie.