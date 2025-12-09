Koop niet bij Streamdirect

Wat is er aan de hand?

Afgelopen zomer verscheen er een website die maar één product verkoopt, de ‘Chromecast met Google TV – 4K HDR’ voor €69,99. De webshop adverteerde enkele maanden op Facebook. Wie dacht een koopje te kunnen scoren, kwam bedrogen uit. Uit klachten op Trustpilot blijkt dat klanten niets ontvangen of hooguit een goedkope nep-Chromecast uit China krijgen.

Vrijwel uitsluitend klachten

Op Trustpilot staan tientallen klachten die sterk op elkaar lijken, zoals:

‘Slinkse website, verkoopt een Chinese namaak van het echte product. Dit wordt nergens vermeld. Bovendien is de belofte van het product de volgende dag nog in huis te hebben misleidend. Ik heb 2 weken gewacht op een teleurstellend product.’

‘Bestelde Chromecast is geen originele en werkt niet goed. Klantenservice niet bereikbaar per telefoon en per mail. Ook op aangetekende brief wordt niet gereageerd. Ronduit schandalig van dit bedrijf.’

Het is niet verwonderlijk dat de site op Trustpilot een zeer lage score behaalt van 1.3. 97% van de beoordelingen is 1 ster. Het aantal klachten piekte in september en oktober. Streamdirect adverteert op dit moment niet op Facebook, maar kan onder een andere naam weer opduiken.

Wat kun je doen?

Je kunt de webshop een e-mail of brief sturen of bellen en proberen je geld terug te krijgen. Uit de klachten blijkt dat mails niet worden beantwoord en dat de telefoon niet wordt aangenomen. Dat is ook onze ervaring. Wij hebben de eigenaar van de site 2 keer dringend gevraagd te stoppen en klagers schadeloos te stellen. Daar kwam geen reactie op.

Wil je stappen ondernemen tegen een webwinkel die niet levert en die niet is aangesloten bij een geschillencommissie, dan moet je naar de rechter. Op onze website staat waar je hulp kunt krijgen en vind je onze voorbeeldbrieven (alleen voor leden). Je kunt ook aangifte doen bij de politie.