Pas op: verborgen kosten bij Van der Valk hotels

Van der Valk adverteert bijvoorbeeld met een 'Hoog Zomer Arrangement' voor een hotel in Amsterdam voor €260 per persoon. Maar die prijs is een lokprijs. Want pas bij de receptie van het hotel komen er nog verplichte belastingen bij. Bij dit arrangement zijn die belastingen €65.

Dat voelt als een tegenvaller waar je niet omheen kunt, maar zo ligt het niet. Van der Valk overtreedt namelijk de regels door onvermijdbare kosten achter te houden. Kosten die pas bij het in- of uitchecken naar boven komen, hoef je niet te betalen.



Bovenop deze prijs vraagt Van der Valk nog €65 aan citytax

Recht op volledige prijzen

Van der Valk adverteert met kamerprijzen waar niet alle verplichte kosten in zitten. En dat mag niet. Want een prijs voor een hotelovernachting, vliegreis of vakantie moet altijd inclusief alle verplichte kosten zijn. Staat de hoogte daarvan nog niet vast? Bijvoorbeeld omdat die afhangt van het aantal gasten of de reisperiode? Dan moet direct bij de aanbieding staan hoe je de extra kosten kunt berekenen.

Afspraak niet nagekomen

Een jaar geleden spraken we grote hotelketens in Nederland aan op het adverteren met onvolledige prijzen. Na overleg beloofden Bastion Hotels, Best Western Hotels, IHG Hotels, Marriott, NH Hotels en Van der Valk beterschap.

Alleen Van der Valk komt hun belofte niet na. De hotelketen reageerde ook niet op onze herinnering. Daarom zijn we inmiddels een klachtenprocedure gestart bij de Reclame Code Commissie.

Advies: niet zomaar betalen

Totdat de hotelketen hun prijzen op orde heeft, blijven we waarschuwen voor de misleidende manier van adverteren. En we adviseren om extra kosten niet zomaar te betalen. Dat mag alleen als de hotelier heel duidelijk vermeldt welk bedrag je ter plekke nog moet betalen. Dit moet in de advertentie of tijdens het boeken heel duidelijk vermeld staan. Verplichte kosten (zoals toeristenbelastingen) die niet opgenomen zijn in de kamerprijs of niet direct bij de kamerprijs staan, hoef je niet te betalen.