Positieve punten en zorgen

We staan positief tegenover maatregelen die het makkelijker maken om blikjes en flesjes met statiegeld in te leveren. Tegelijk zien we ook risico’s in het plan. Vooral de app, waarin ook spelelementen zijn toegevoegd. Door deze spelelementen kan het inleveren van blikjes tot situaties leiden die sterk op gokken lijken.

Wat staat er in het plan?

Het doel is dat minstens 90% van deze drankverpakkingen wordt ingezameld. Verpact wil het volgende verbeteren om dit doel te gaan halen:

Meer innamepunten

Er komen meer plekken om in te leveren, met en zonder directe uitbetaling.

Extra campagnes en communicatie

Verpact zet in op meer communicatie en introduceert een app.

Financiële prikkels

Inlevermachines krijgen beloningsacties met een spelelement. Verpact wil ook een promotioneel kansspel opzetten. Hiervoor willen ze een samenwerking aangaan met een partij die al een kansspel vergunning heeft.

Deze acties lopen via een app met een digitale portemonnee. Daarmee kunnen gebruikers hun statiegeldsaldo volgen, geld overmaken naar hun bankrekening of doneren aan goede doelen.

Zorgen over de app

Een blikje inleveren en hiervoor statiegeld krijgen moet een simpele handeling blijven. Een app maakt het onnodig ingewikkeld. Daarnaast hebben we nog aanvullende zorgen:

Digitale uitsluiting

Mensen die minder digitaal vaardig zijn, kunnen buitengesloten raken.

Privacy

Niet iedereen wil persoonlijke gegevens delen met bedrijven.

Gokken

We vinden het een slecht idee om een nieuw kansspel in de supermarkt te introduceren.

Onze oproep aan Verpact

We moedigen Verpact aan om voor meer innamepunten zorgen en betere communicatie door te voeren. Maar doe dat zonder app en risicovolle spelelementen. Alleen met veilige, transparante en toegankelijke oplossingen wordt het statiegeldsysteem echt beter.

Als mensen hun blikjes en flesjes niet inleveren, blijft er veel geld liggen. Wij willen dat dit geld wordt gebruikt om snel het inzamelingspercentage te verhogen. Een retourbonus is volgens ons nog steeds de snelste manier om dit te bereiken.

We gaan hierover graag in gesprek en blijven opkomen voor de belangen van consumenten.