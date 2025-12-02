icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud

Nieuw statiegeldplan moet inzameling verbeteren

Nieuws
|
De Consumentenbond staat positief tegenover maatregelen die het statiegeldsysteem verbeteren. Die maatregelen zijn door Verpact gepresenteerd, na druk vanuit het ministerie.

Tegelijkertijd maken we ons zorgen over het gebruik van een app in de plannen van Verpact, het voormalig Afvalfonds Verpakkingen. In deze app zijn spelelementen verwerkt. Ook kan het gebruik van een app leiden tot privacyproblemen en digitale uitsluiting.

Petra van de Aa   Expert duurzaamheid | BelangenbehartigingGepubliceerd op:2 december 2025

Blikje inleveren 1200x800

Positieve punten en zorgen

We staan positief tegenover maatregelen die het makkelijker maken om blikjes en flesjes met statiegeld in te leveren. Tegelijk zien we ook risico’s in het plan. Vooral de app, waarin ook spelelementen zijn toegevoegd. Door deze spelelementen kan het inleveren van blikjes tot situaties leiden die sterk op gokken lijken. 

Wat staat er in het plan? 

Het doel is dat minstens 90% van deze drankverpakkingen wordt ingezameld. Verpact wil het volgende verbeteren om dit doel te gaan halen:

  • Meer innamepunten
    Er komen meer plekken om in te leveren, met en zonder directe uitbetaling.
  • Extra campagnes en communicatie
    Verpact zet in op meer communicatie en introduceert een app.
  • Financiële prikkels 
    Inlevermachines krijgen beloningsacties met een spelelement. Verpact wil ook een promotioneel kansspel opzetten. Hiervoor willen ze een samenwerking aangaan met een partij die al een kansspel vergunning heeft.

Deze acties lopen via een app met een digitale portemonnee. Daarmee kunnen gebruikers hun statiegeldsaldo volgen, geld overmaken naar hun bankrekening of doneren aan goede doelen.

Zorgen over de app

Een blikje inleveren en hiervoor statiegeld krijgen moet een simpele handeling blijven. Een app maakt het onnodig ingewikkeld. Daarnaast hebben we nog aanvullende zorgen:

  • Digitale uitsluiting
    Mensen die minder digitaal vaardig zijn, kunnen buitengesloten raken.
  • Privacy
    Niet iedereen wil persoonlijke gegevens delen met bedrijven.
  • Gokken
    We vinden het een slecht idee om een nieuw kansspel in de supermarkt te introduceren.  

Onze oproep aan Verpact

We moedigen Verpact aan om voor meer innamepunten zorgen en betere communicatie door te voeren. Maar doe dat zonder app en risicovolle spelelementen. Alleen met veilige, transparante en toegankelijke oplossingen wordt het statiegeldsysteem echt beter.

Als mensen hun blikjes en flesjes niet inleveren, blijft er veel geld liggen. Wij willen dat dit geld wordt gebruikt om snel het inzamelingspercentage te verhogen. Een retourbonus is volgens ons nog steeds de snelste manier om dit te bereiken.

We gaan hierover graag in gesprek en blijven opkomen voor de belangen van consumenten.

Gerelateerde artikelen

Dwangsom voor Verpact: €506 miljoen statiegeld blijft liggen
Update
|
10 oktober 2025

Dwangsom voor Verpact: €506 miljoen statiegeld blijft liggen

Tijdelijke verhoging statiegeld 1200x800
5 cent premie bovenop statiegeld tot inzameling is verbeterd
Nieuws
|
13 december 2024

5 cent premie bovenop statiegeld tot inzameling is verbeterd

Tijdelijke verhoging statiegeld 1200x800