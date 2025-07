'Misleidend'

Wonderbox vond ons artikel uit de Consumentengids (pdf) en nieuwsbericht over hun cadeaubonnen misleidend en de timing ervan misplaatst. En er zouden fouten in staan. Via de rechter verzocht Wonderbox daarom om een rectificatie en verwijdering van het nieuwsbericht. Met een boete van €50.000 voor elke dag dat we dat niet zouden doen. Gelukkig ging de rechter daar niet in mee. Die wees alle vorderingen van Wonderbox af.

Onze kritiek op cadeaubonnen

Om allerlei redenen zijn we al jaren kritisch over cadeaubonnen. Ze verlopen, blijken waardeloos bij faillissement of beperkt te verzilveren. En bij bonnen die je inlevert voor een belevenis, zoals een etentje of overnachting, duiken er vaak bijkomende kosten op. Dat maakt de bonnen naar ons idee niet aantrekkelijk.

Die conclusie trokken we vorig jaar opnieuw, nadat we verschillende belevenisbonnen onder de loep namen. We starten zelfs procedures tegen Bongo en Wonderbox bij de Reclame Code Commissie (RCC). Die gaf ons gelijk. De cadeaubonnen van deze bedrijven waren misleidend en oneerlijk.

Standpunten van Wonderbox

Afgelopen december kochten we opnieuw belevenisbonnen van enkele aanbieders. Daaronder zaten ook bonnen voor overnachtingen van Wonderbox. En we publiceerden daar een artikel over in de Consumentengids.

Wonderbox vindt dat ons artikel uit de Consumentengids (pdf) willens en wetens onvolledige en misleidende informatie geeft over de bonnen van Wonderbox. Sinds het oordeel van de RCC zou Wonderbox veel verbeterd hebben, maar dat komt amper terug in het artikel.

De rechter vindt ons artikel niet onjuist of onrechtmatig. Wat we schreven, onderbouwden we met feiten.

De timing

Wonderbox is ook ontevreden over onze timing. Tijdens ons onderzoek werkte Wonderbox namelijk al aan nieuwe en verbeterde versies van enkele bonnen. Maar die deelden ze niet met ons, ook niet toen we erom vroegen. Het bedrijf wilde dat wij zouden wachten met onderzoek, totdat ze in de winkels lagen.

Maar ook daar gaat de rechter niet in mee. Want het is aan ons wanneer we iets onderzoeken en publiceren. Ook schreven we in het artikel dat Wonderbox werkte aan nieuwe bonnen.

Prullenmand

We openenden ons artikel met een foto van meerdere cadeaubonnen boven een prullenmand. Wonderbox vond dat haar producten te prominent in beeld kwamen. En vond dat schadelijk.

Ook dat vindt de rechter niet onrechtmatig. Al uit de eerste zin van ons artikel blijkt dat het onderzoek ging over bonnen van meerdere bedrijven. Bovendien stond boven ons artikel en nieuwsbericht juist weer een foto waar een concurrent van Wonderbox duidelijk in beeld kwam.

Oordeel rechter

De rechter concludeert dat er geen sprake is van een haatcampagne (hetze) of kortzichtige aanval. Want we nemen bonnen van allerlei aanbieders onder de loep en ook daar hebben we kritiek op. Bovendien onderbouwen we onze kritiek met onderzoek. En onze oproep om bonnen links te laten liggen totdat problemen zijn opgelost, staat ons vrij. Kortom, de rechter wijst alles waar Wonderbox om verzocht, af.

Jammer van tijd en geld

We snappen dat een gang naar de rechter soms nodig is en maken daar zelf soms ook gebruik van. Toch vinden we het jammer dat Wonderbox deze procedure begon. Want zo’n zaak kost beide kanten namelijk ontzettend veel tijd en geld. Die tijd en kosten hadden wij liever anders besteed, bijvoorbeeld aan onderzoek en testen.

Aan de andere kant bevestigt de rechter opnieuw dat we de vrijheid hebben om zelf onze onderzoeken en agenda te bepalen. En dat we (erg) kritisch mogen zijn over bedrijven, als onze onderzoeksresultaten daar aanleiding toe geven.