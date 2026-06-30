Je geld terug? Vergeet het maar

Een onverwachte gebeurtenis, gewijzigde plannen of ziekte. Er zijn genoeg redenen waarom je een reis, accommodatie of uitje moet annuleren. Wie denkt altijd een deel van het geld terug te krijgen, komt vaak bedrogen uit. Vooral bij losse vliegtickets zijn 100% annuleringskosten eerder regel dan uitzondering.

Wat zijn redelijke kosten?

Dat aanbieders kosten maken bij annuleringen staat niet ter discussie. De vraag is alleen hoe hoog die kosten écht zijn. En hoeveel aan de consument doorberekend mag worden. Volgens de wet (BW Boek 6 artikel 237 sub i) moeten annuleringskosten een redelijke vergoeding zijn voor het verlies of de misgelopen winst van een aanbieder. De aanbieder moet kunnen aantonen dat de kosten gerechtvaardigd zijn. Juist daar wringt het.

Oneerlijke situatie

Als je ruim van tevoren annuleert, heeft de aanbieder de kans om een ticket, kamer of accommodatie opnieuw te verkopen.Toch krijg je als consument vaak niets terug. Daardoor ontstaat een oneerlijke situatie. Je hebt betaald maar blijft met lege handen achter, terwijl de aanbieder geen dienst aan jou verleent, mogelijk nauwelijks schade lijdt of zelfs opnieuw inkomsten ontvangt.

'Gevoelige informatie'

Wij vroegen 6 bekende luchtvaartmaatschappijen om uitleg over hun annuleringsbeleid. We wilden weten waarom 100% annuleringskosten volgens hen redelijk zijn. Die informatie kregen we niet, omdat dit volgens de maatschappijen ‘bedrijfsvertrouwelijke of commercieel gevoelige informatie’ is. Daardoor blijft onduidelijk waarom reizigers in veel gevallen hun volledige ticketprijs verliezen.

Stoel kan opnieuw worden verkocht

Bij een annulering vlak voor vertrek loopt een luchtvaartmaatschappij mogelijk inkomsten mis. Annuleringskosten kunnen dan logisch zijn. Maar wanneer een reiziger maanden voor vertrek afzegt ligt dat anders. De kans is groot dat de luchtvaartmaatschappij die stoel opnieuw verkoopt. Vaak zelfs voor een hogere prijs. Vliegtickets worden namelijk in de regel duurder naarmate de vertrekdatum dichterbij komt. Toch krijgen ook reizigers die lang van tevoren annuleren, meestal niets terug.

Dagje uit annuleren?

Ook bij attractieparken en dierentuinen zijn soepele annuleringsvoorwaarden zeldzaam. We bekeken 8 bekende attractieparken en dierentuinen. Voor tickets met een specifieke bezoekdatum geldt vaak dat annuleren niet mogelijk is. De consument betaalt dan 100% annuleringskosten.

Bij sommige parken kun je gratis de bezoekdatum wijzigen. Andere aanbieders rekenen extra kosten voor die flexibiliteit. Sommige bieden de mogelijkheid helemaal niet. Geen enkele gebruikt een zogheten annuleringsstaffel, waarbij de annuleringskosten stapsgewijs oplopen naarmate je later annuleert.

Opletten bij vakantiehuizen en hotels

Ook bij het annuleren van gehuurde accommodaties krijgen consumenten niet altijd alles terug. De annuleringsvoorwaarden lopen sterk uiteen. We zien veel verschillende annuleringsvoorwaarden, bijvoorbeeld:

Sommige aanbieders laten consumenten tot vlak voor aankomst kosteloos annuleren.

Andere gebruiken een annuleringsstaffel, waarbij de annuleringskosten oplopen naarmate de aankomstdatum nadert.

De ene aanbieder rekent 3 maanden voor aankomst 15% van de boekingssom. Een andere aanbieder hanteert al veel hogere percentages.

Direct na het boeken bieden sommige aanbieders een korte bedenkperiode. Je kunt tot 24 uur of langer na de boeking gratis annuleren of wijzigen.

Betalen voor flexibiliteit

Er zijn aanbieders die flexibele annuleringsvoorwaarden hebben, maar dan moet je daar extra voor betalen. Controleer daarom altijd direct de annuleringsvoorwaarden tijdens aankoop. Wie niet extra wil betalen voor flexibele voorwaarden, loopt het risico 100% annuleringskosten te betalen.

Onredelijke voorwaarden?

Vermoed je dat annuleringsvoorwaarden onredelijk zijn? Dan kun je de aanbieder daarop aanspreken. Lees wat je rechten zijn bij het vernietigen van algemene voorwaarden. Hier vind je een voorbeeldbrief waarmee je kunt je aangeven waarom je vindt dat de annuleringsregeling niet redelijk is

Extra kosten

Consumenten sluiten een annuleringsverzekering af, kiezen een duurder tarief of betalen extra tijdens de boeking om problemen met terugbetaling te ondervangen. Ze maken op deze manier extra kosten. Daarom ligt een regeling met redelijke, oplopende annuleringskosten meer voor de hand. Dat sluit beter aan bij het werkelijke risico voor aanbieders én bij wat consumenten als eerlijk ervaren.

Oplossing bestaat al: annuleringsstaffel

Een annuleringsstaffel lijkt een goede oplossing. Een staffelsysteem houdt rekening met het mogelijke risico voor de aanbieder én beschermt tegelijkertijd de positie van de consument. Bij zo'n regeling lopen de annuleringskosten stapsgewijs op. Wie ruim van tevoren annuleert, betaalt minder dan iemand die pas kort voor vertrek afzegt. Uit onderzoek onder ruim 5000 leden van ons internetpanel blijkt dat consumenten zo'n regeling redelijk vinden.

Goed geregeld voor pakketreizen

Reisorganisaties die aangesloten zijn bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) gebruiken al een annuleringsstaffel in hun algemene voorwaarden voor pakketreizen.

Ook voor accommodaties werken brancheorganisaties Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Hiswa-Recron in hun algemene voorwaarden met annuleringsstaffels.

Voor losse vliegtickets gelden geen staffels. In ons onderzoek kwamen we ook geen aanbieders tegen die voor losse vliegtickets een vergelijkbaar systeem gebruiken.