Jongeren zijn het mikpunt van veel gokreclame

Stortvloed aan gokadvertenties

Financieel kwetsbare jongvolwassenen krijgen een flinke stroom gokadvertenties over zich heen. De advertenties van illegale casino's bereiken zelfs tieners in de verboden doelgroep van 18-23 jaar. Dat blijkt uit onze steekproef. In januari onderzochten we welke legale én illegale online gokbedrijven adverteerden op Facebook en Instagram. Of via het advertentienetwerk van Google. Ook controleerden we of zij zich bij het adverteren aan de regels houden.

Leeftijdsgrens

Advertenties voor gokken zijn toegestaan voor gokbedrijven met een vergunning. Maar alleen voor internetgebruikers van 24 jaar en ouder. De gedownloade statistieken laten zien dat de legale casino’s zich houden aan deze leeftijdsgrens.

Bij illegale casino’s is het beeld heel anders. Zij mogen sowieso niet adverteren. Doen ze dit toch, dan schenden ze óók vaak de leeftijdsgrens. Zo ontdekten we dat Meta-advertenties van Luckywave, AmonBet, LegionBet en Slots Netherlands samen ongeveer een half miljoen keer zijn getoond aan de leeftijdsgroep 18–24 jaar.

Illegale goksites die via Google adverteren konden we niet vinden.

29 legale casino’s

Op dit moment hebben 29 online casino’s een vergunning van de Kansspelautoriteit (Ksa). Daardoor werken zij ‘legaal’ en mogen ze adverteren bij consumenten. Die moeten wel 24 jaar of ouder zijn.

Van deze 29 legale gokdiensten adverteren er 24 via het advertentienetwerk van Meta (Facebook en Instagram) en 12 via het netwerk van Google (advertenties in de zoekmachine en op YouTube).

Intensieve reclamestroom

De 24 legale gokbedrijven die op Facebook en Instagram adverteren doen dat zeer intensief, blijkt uit de advertentiestatistieken van Meta:

In de afgelopen 12 maanden hebben zij 28.715 verschillende gokadvertenties gepubliceerd.

Samen zijn deze advertenties 862 miljoen keer getoond aan socialmediagebruikers, waarvan 342 miljoen keer aan jongvolwassenen (24–35 jaar).

Staatsbedrijf grootste adverteerder

De grootste online adverteerder op Facebook en Instagram is gokbedrijf TOTO Casino, een staatsbedrijf. De circa 13.000 verschillende advertenties van TOTO werden 150 miljoen keer weergegeven, waarvan 70 miljoen keer aan jongvolwassenen. De Nederlandse overheid lijkt jongvolwassenen daarmee nadrukkelijk richting legaal gokken te sturen.

De tweede grote adverteerder is Unibet, met 549 verschillende advertenties op Facebook en Instagram. Die werden ruim 129 miljoen keer bekeken. Waarvan 52 miljoen keer door personen in de leeftijd van 25 tot 34 jaar.

Minder transparantie bij Google

Van de Google-advertenties van de 12 legale goksites hebben we minder statistieken. Google is in zijn advertentiecentrum namelijk veel minder duidelijk over de bereikte doelgroepen (leeftijdsgroepen) en over het aantal advertentieweergaven.

Daardoor kunnen we niet goed bepalen of de 12 adverterende bedrijven en Google zich aan de reclameregels houden.

Verbod op gokadvertenties

Het kabinet is een totaalverbod aan gokadvertenties van plan. Dat lijkt ons een goed idee om verdere schade zoveel mogelijk te voorkomen. Een grote meerderheid van onze panelleden is daar ook voorstander van.

Zo'n totaalverbod heeft nog een voordeel. Sinds enkele jaren geldt Europese wetgeving (de Digital Services Act, DSA) die Meta verplicht om terugkomende problemen met content op zijn platforms actief te bestrijden. Waaronder misleidende en verboden advertenties. Hoe duidelijker een bepaalde categorie advertenties illegaal is, hoe eenvoudiger het is voor de Europese Commissie om Meta daarop aan te spreken. Zo nodig kan dat ook met de dreiging van boetes.