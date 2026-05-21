Kapotte koffiekan: vervangen is vaak lastig en duur

Of je kunt kiezen voor een vervangende koffiekan, hangt van een aantal dingen af. Check wel eerst even of je mogelijk nog garantie hebt.

Verkrijgbaarheid: Is er een losse koffiekan van jouw apparaat te vinden?

Is er een losse koffiekan van jouw apparaat te vinden? Compatibiliteit: Is het duidelijk dat de koffiekan in jouw apparaat past?

Is het duidelijk dat de koffiekan in jouw apparaat past? Prijs: Hoeveel kost de kan? En ten opzichte van de prijs van een nieuw apparaat?

We checkten ruim 100 verkrijgbare filterkoffiezetapparaten, van 16 verschillende merken. We zochten naar de reservekan op de website van de fabrikant.* Als we de kan vonden, noteerden we de prijs en berekenden we het aandeel van de kan op de gehele prijs van het koffiezetapparaat. Check de vergelijker koffiezetapparaten voor onze bevindingen per model.

*losse koffiekannen kun je soms ook vinden op onderdelenwebsites als parts.nl of onderdelen.nl. Deze hebben we buiten beschouwing gelaten.

Niet altijd beschikbaar

Van een kwart van de koffiezetapparaten konden we geen vervangende kan vinden. Het grootste deel daarvan was van Braun. Braun heeft de onderdelen uitbesteed aan andere partijen. Maar ook daar vonden we geen passende kan. Philips biedt niet voor alle modellen vervangende kannen. Van Bestron, Severin en WMF konden we niks vinden. En bij Russell Hobbs lijkt de pagina met reserveonderdelen een technisch manco te hebben.

Onduidelijk of hij past

Bij 10% van de modellen bleef het onduidelijk of er nou wel of geen geschikte koffiekan tussen staat. Koffiezetapparaten hebben vaak uiteenlopende typenummers. Elke kleurstelling heeft weer een ander typenummer. Dat maakt het zoeken naar reservekannen niet gemakkelijker. Als je een koffiekan hebt gevonden, wil je een duidelijke bevestiging of die past op jouw apparaat. Daar schort het nogal eens aan.

Ook zien we koffiekannen met enkel een andere kleur handgreep voor een hogere prijs. In een enkel geval liepen we tegen technische problemen aan met dode linkjes.

Grote prijsverschillen

Voor een nieuwe koffiekan betaal je al gauw een paar tientjes. Maar er zijn grote prijsverschillen. De goedkoopste kost nog geen tientje, terwijl de duurste €100 kost. Glazen kannen zijn een stuk goedkoper dan thermoskannen, gemiddeld nog geen €20. Thermoskannen zijn geavanceerder en dus ook duurder, gemiddeld €53.

Is het ’t waard?

Of een nieuwe kan het overwegen waard is, hangt ook af van de prijs van de kan ten opzichte van de prijs van het koffiezetapparaat zelf. Gemiddeld kost de kan ruim 40% van de aankoopprijs van het apparaat, maar ook hierbij zijn de verschillen groot. Bij ruim een derde van alle apparaten kost de koffiekan meer dan de helft van de prijs van het hele apparaat. Zo kost een glazen kan van Melitta €22,95, terwijl het apparaat zelf €31 kost.

Thermoskannen zijn in verhouding verreweg het duurste. Het gaat zelfs zo ver dat sommige losse kannen duurder zijn dan het apparaat zelf. Zo kost de duurste thermoskan van Bosch €99,33, terwijl het apparaat slechts €82 kost.

Gelukkig kan het ook anders. Zoals een thermoskan van Melitta voor €56,95 voor een apparaat van €240. Of een glazen kan van nog geen €15 voor een apparaat van Krups van €150.

Losse deksels

Is alleen het deksel van je koffiekan kapot, dan is het nóg fijner als je alleen dat onderdeel kunt vervangen. Uiteraard kost dit nog minder dan een hele kan. We zien losse deksels (en andere onderdelen zoals filterhouders of waterklepjes) bij een aantal fabrikanten als Moccamaster, Philips, Tefal en Krups.

Dat past nog beter

Heb je een reserveonderdeel gevonden, dan wil je de bevestiging dat je het juiste onderdeel voor je apparaat hebt. Het liefst zien we daarom een koppeling tussen de productpagina van het apparaat en de productpagina van het onderdeel. Zo zijn lange lijsten met foutgevoelige, getypte typenummers te voorkomen.

De juiste kleurstelling van het handvat is wellicht niet zo relevant bij de keuze voor een vervangkan. Als elke productlijn slechts één soort koffiekan heeft, zou dit veel onduidelijkheid kunnen voorkomen.