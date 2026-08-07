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Veel vragen over nieuwe spelregels AH-koopzegels

Standpunt
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Albert Heijn past de spelregels voor koopzegels aan. Vanaf 7 september duurt het dubbel zo lang om je digitale zegelboekje vol te sparen. Onze klantenservice krijgt veel vragen over de wijziging. Consumenten vragen zich vooral af of ze hier iets tegen kunnen doen.
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Annet van den Berg   Expert Geld & VerzekeringenGepubliceerd op:7 augustus 2026

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Tot 7 september kun je bij elke euro aan boodschappen een koopzegel van €0,10 kopen. Daarna kan dat pas bij elke €2. Voor een vol boekje blijven 490 zegels nodig. Je betaalt daarvoor €49 en krijgt bij inlevering €52.

Wat betekenen de nieuwe spelregels voor spaarders?

Nu heb je voor 490 koopzegels €490 aan boodschappen nodig, straks is dat €980. Je zegels houden dezelfde prijs en dezelfde waarde, alleen kun je ze minder vaak kopen, dus duurt het langer voordat je boekje vol is. Met andere woorden: het rendement van 6,1% blijft hetzelfde.

Ook klanten met AH Premium sparen straks minder snel. Zij kunnen nu 2 koopzegels per euro aan boodschappen kopen. Vanaf 7 september zijn dat 2 zegels per €2. AH Premium is een betaald abonnement van Albert Heijn, waarbij sneller koopzegels sparen een van de voordelen is.

Ons standpunt

Het is vrij gebruikelijk dat spaar- en loyaliteitsprogramma’s in de loop van de tijd minder gunstig worden. Consumenten die al sparen, verliezen er niets mee. Ze doen er alleen langer over om hun huidige digitale boekje vol te sparen.

Dat is vervelend voor hen en tegelijk het verrassingselement van dit soort programma’s: bedrijven kunnen tijdens het sparen de spelregels veranderen en doen dat wanneer het ze uitkomt. Als spaarder heb je daar weinig invloed op.

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