Tweede kamer stemt vóór verplicht pfas-etiket

Pfas-etiket straks verplicht

Met zo’n etiket kunnen consumenten straks voor het eerst zien of er pfas in producten zit. Nu staat vaak alleen op een product als er géén pfas in zit. Bijvoorbeeld met een pfas-vrij-claim. Claims als pfos-vrij en pfoa-vrij zijn vaak verwarrend. Zo’n claim betekent dat die stof er niet in zit, maar andere pfas kunnen er nog wel in zitten.

Ondertussen kijken ze in Europa zelfs naar een verbod op alle pfas. In december stuurden wij nog een brief aan politieke partijen waarin we hen vroegen om zich daarvoor hard te maken. Maar zo’n verbod zal nog lang op zich laten wachten. Daarom is het nieuwe pfas-etiket nu een goede stap.

Wat is Pfas?

Pfas is een groep van meer dan 10.000 chemische stoffen. Die komen van nature niet in het milieu voor. Een bekend voorbeeld is het stofje ‘ptfe’ (ook wel: Teflon). Pfas zijn slecht voor het milieu en de gezondheid van mensen. Een bijkomend nadeel is dat deze chemische stoffen niet afbreken in het milieu. Daarom worden het ook wel ‘forever chemicals’ genoemd.

Pfas zit bijna overal in

Pfas is bijna overal. We krijgen bijvoorbeeld kleine hoeveelheden binnen via eten en kraanwater. Het zit zelfs in ons bloed (RIVM, 2025). En ook veel hele gewone producten bevatten pfas. Denk aan anti-aanbakpannen en bakpapier, outdoorkleding, tuinstoelkussens, tafelkleden, waterproof make-up en nog heel veel meer. Vorig jaar onderzochten wij, samen met 8 Europese consumentenorganisaties 200 producten om te kijken of er pfas in zat.

Pfas-vrije koekenpan

Het gebruik van pfas in de antiaanbaklaag van een koekenpan is waarschijnlijk het meest bekende. Consumenten kiezen dan ook steeds vaker voor pfas-vrije alternatieven. Wij testten 12 pfas-vrije anti-aanbakpannen en zullen er dit jaar nog eens 12 testen.

Pfas-producten weggooien?

Je hoeft de Gore-Tex-jas, anti-aanbakpan of tuinstoelkussens die je al in huis hebt, niet weg te gooien. De vervuiling ontstaat bij dit soort spullen tijdens de productie en wanneer je het weggooit, niet tijdens gebruik. Je kunt er dus maar beter zo lang mogelijk mee doen.

Bij producten zoals impregneerspray, make-up en voedselverpakkingen met pfas kun je het wel binnenkrijgen. Die kun je beter vervangen door pfas-vrije varianten.

Hoe herken je pfas?

Producten waar pfas in zit, zijn moeilijk te herkennen. Maar er zijn wel wat aanwijzingen waar je op kunt letten, zoals: