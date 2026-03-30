Vooral sap

Wij bekeken het aanbod van fruit- en groentesmoothies in verschillende supermarkten. De meeste van deze flesjes bestaan voor het grootste deel uit fruitsap. Soms zit er een beetje groentesap in. De hoeveelheid sap loopt op tot 89%. De flesjes lijken daardoor meer op vruchtensap dan op een echte smoothie. Want een smoothie bestaat normaal gesproken juist uit gepureerd fruit en groente.

Smoothie uit supermarkt minder gezond dan je denkt

Een smoothie is redelijk gezond. Je pureert het fruit. De vezels uit het fruit blijven dan in je drankje. Maar in de smoothies die je in de winkel koopt, zit vooral sap. Bij het maken van sap pers je het fruit en daardoor zitten er (bijna) geen vezels meer in het drankje.

De ‘smoothies’ met veel sap

We bekijken verschillende smoothies van huismerken en A-merken en controleren uit hoeveel sap de smoothie bestaat. Van elk merk bevatten deze varianten het meeste sap:

Hoe hoger het aandeel sap, hoe minder het product lijkt op een echte smoothie. De smoothies van Innocent bevatten het meeste sap.

Wat is een echte smoothie?

‘Zachte, half vloeibare puree van groente of fruit gemengd in melk of yoghurt’, zo omschrijft Wikiwoordenboek een smoothie.

Als we de recepten op de websites van verschillende supermarktketens bekijken, dan blijken de supermarkten prima te weten hoe je een echte smoothie maakt. Fruitsap staat bijna nooit als ingrediënt in deze recepten. Zuivel of een plantaardige zuivelvervanger komt juist vaak voor. Terwijl de smoothies die in de supermarkt te koop zijn deze ingrediënten vaak helemaal niet bevatten.

Vaak appelsap in smoothies

In sappen is appel een goedkope opvulling. Zo ook in smoothies. Maar ook al noemen fabrikanten deze fruitsoort vaak voorop de het flesje, het zet je toch snel op het verkeerde been. Zo staat op de mango passievrucht smoothie van Jumbo ‘met appel’ in kleine letters onder de naam. Maar blijkt de smoothie voor 66% uit appelsap te bestaan.

Niet transparant

Albert Heijn is de enige die op het meerendeel van de smoothies niet aangeeft of het fruit in de vorm van puree of sap is toegevoegd. Niet erg transparant. Nu heb je als consument alleen het vezelgehalte als graadmeter: hoe meer sap, hoe minder vezels.

Waar moet je op letten als je een smoothie koopt?

Nutri-Score is een handig hulpmiddel om de gezondste smoothie of het gezondste sapje te vinden. Nutri-Score beoordeelt producten op basis van onder andere suiker, vezels en calorieën. Smoothies bevatten vaak veel (natuurlijke) suikers. Dat zorgt voor een lagere score. Een smoothie met veel sap en weinig vezels scoort sneller een D of E.

Nutri-Score A: Vers fruit (om te eten) . Hele stukken fruit eten blijft het gezondst. Je moet erop kauwen. Daardoor zit je er veel langer van vol, dan wanneer je groente of fruit drinkt.

. Hele stukken fruit eten blijft het gezondst. Je moet erop kauwen. Daardoor zit je er veel langer van vol, dan wanneer je groente of fruit drinkt. Nutri-Score B: Sappen en smoothies met veel groente en/of (plantaardige)zuivel . Ze bevatten veel minder suiker. Een smoothie of sapje van voornamelijk groente bevat het minste suiker.

. Ze bevatten veel minder suiker. Een smoothie of sapje van voornamelijk groente bevat het minste suiker. Nutri-Score C: Sappen en smoothies deels gemaakt met minder zoete fruitsoorten. Denk aan aardbeien, kiwi, frambozen en sinaasappel.

Denk aan aardbeien, kiwi, frambozen en sinaasappel. Nutri-Score D: Sappen en smoothies van zoetere fruitsoorten. Dit is fruit zoals druiven, banaan en mango.

Dit is fruit zoals druiven, banaan en mango. Nutri-Score E: Smoothies met kokosmelk en sappen aangevuld met water. Smoothies met kokosmelk bevatten veel suiker uit het fruit en ook veel ongezond verzadigd vet uit de kokosmelk. Ze zijn daardoor ook extra calorierijk. Ook sappen waarin weinig fruit zit en die aangevuld zijn met water en suiker scoren een E.

Nutri-Score laat zien dat het eten van fruit en groente altijd gezonder is dan het drinken van groente en fruit. Een smoothie krijgt nooit een score A. Vers fruit en groente wel.