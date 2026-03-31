Uit ons onderzoek blijkt dat Albert Heijn is uitgegroeid tot het hamstermagazijn van ons land. 'Samen beter eten bereikbaar maken voor iedereen', dat is de missie van Albert Heijn. In werkelijkheid stunt AH wekelijks met ruim 1050 bulkaanbiedingen voor honderden ongezonde producten. Aan stoppen wordt niet gedacht, want volgens topman Muller van Ahold-Delhaize zijn klanten ‘zeer intelligent’.

Overconsumptie & overgewicht

We hamsteren massaal bulkaanbiedingen, omdat ons koopgedrag voorspelbaar is. Die gratis producten zijn simpelweg té verleidelijk om te laten liggen. Want wie slaat er nou 3 donuts af als je er eigenlijk 2 wilt, maar de aanbieding ‘2+3 gratis’ is? Dat is geen aanbieding, maar een gedragsprikkel die aanzet tot overconsumptie.

Het probleem van al die extra donuts, zakken chips en flessen frisdrank is dat we er meer van in huis halen. Door bulkaanbiedingen kopen we tot 27% meer, vaak zonder financieel voordeel. En zo eten we meer ongezonde producten, terwijl 50% van de Nederlanders al overgewicht heeft.

Een betrouwbare supermarkt die in zijn missie belooft bij te dragen aan een gezonde, sociale en duurzame samenleving, zou zulke trucs niet moeten gebruiken. Zeker niet honderden keren per week.

Niet sociaal

Niet iedereen heeft ruimte in de fietstas, voorraadkast of vriezer voor al die bulkaanbiedingen van rollen toiletpapier, zakken aardappels, liters frisdrank en dozen diepvriespizza’s. En hoewel gezinnen met lagere inkomens in theorie kunnen besparen door in bulk te kopen, kunnen ze niet altijd meedoen. Het ontbreekt hen bijvoorbeeld aan voldoende weekbudget. Of er zijn andere drempels waardoor ze niet meerdere dure flacons wasmiddel met korting in kunnen slaan. Armere huishoudens betalen hierdoor vaker de volle prijs: een armoedeboete.

Klanten met de meeste euro’s in de portemonnee en vierkante meters thuis profiteren dan ook het meest. In tegenstelling tot wat Albert Heijn zegt te willen, maken deze acties de samenleving dus niet socialer.

Wél intelligent

De veelbelovende woorden in de missie van Albert Heijn zijn niet te rijmen met de huidige tsunami aan verslavende bulkaanbiedingen. Dat is ongeloofwaardig en een gemiste kans. Juist als marktleider kan Albert Heijn het verschil maken in de samenleving. Het bedrijf kan gezond eten echt bereikbaar maken. Verder kan het alle producten - van aardbeien tot wasmiddel - zo betaalbaar mogelijk maken, ook als ze niet in de aanbieding zijn.

In plaats van wekelijks prijsprikkels te ontwerpen die klanten verleiden om nóg meer te kopen, roepen we Albert Heijn op om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Bouw die bulkaanbiedingen snel af, te beginnen met ongezonde producten. Zo kopen klanten betere en goedkopere producten, in plaats van meer. Precies zoals ook al in de missie staat. Dát is pas intelligent.

Wij gaan door met onze strijd tegen bulkaanbiedingen en blijven supermarkten daarop aanspreken. Zie ook onze actiepagina.