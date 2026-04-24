Prijspeiling biologische en niet-biologische boodschappen

Lidl het goedkoopst in biologische producten

We onderzochten de prijzen van 166 biologische producten bij 13 (biologische) supermarkten. We keken naar groente, fruit en producten zoals vlees, zuivel, koffie en thee. De prijsverschillen tussen supermarkten zijn groot. Lidl komt als goedkoopste uit de test. De prijzen liggen daar 19% onder het gemiddelde.

Supermarkt Goedkoper of duurder dan gemiddeld Lidl -19% Vomar -17% DekaMarkt -12% Dirk -12% Albert Heijn -9% Plus -7% Hoogvliet -5% Jumbo -5% Picnic -2% Ekoplaza 27% Odin 41%

* Peildatum: 16 maart 2026. Exclusief aanbiedingen en abonnementen. Aldi en Nettorama zijn niet meegenomen vanwege een te klein biologisch assortiment.

Kortingen maken het verschil kleiner

Sommige supermarkten maken biologisch aantrekkelijker met kortingen of abonnementen:

Albert Heijn Premium:10% korting op biologisch (€14,99 per jaar)

Picnic: korting bij grotere aankopen

Odin: circa 15% korting via een lidmaatschap

Of dit echt voordeliger is, hangt af van hoe vaak en hoeveel je koopt. Maar zelfs met deze kortingen blijft Lidl gemiddeld de goedkoopste.

Prijsverschil groeit

Biologisch eten leek 2 jaar geleden nog iets toegankelijker te worden: het prijsverschil daalde toen van 63% naar 48%. Inmiddels is dat weer opgelopen naar 66%. Dat betekent dat je vaak fors meer moet betalen voor een duurzamere keuze.

Bij bepaalde producten lopen de verschillen heel erg op. Vooral bij groente, fruit, chips, sauzen en thee liggen prijzen regelmatig 100% of meer uit elkaar.

Voorbeelden van grote prijsverschillen

Product Inhoud Prijs niet-bio Prijs bio Duurder Zwarte thee 20 zakjes €0,32 €2,27 600% Paprika chips 250 gram €0,63 €3,85 515% Groene thee 20 zakjes €0,47 €2,18 365% Naturel chips 250 gram €0,93 €3,04 227% Mayonaise 350 gram €0,98 €2,67 171% Broccoli 500 gram €1,40 €3,56 154%

Biologische pasta soms goedkoper

Er zijn er ook uitzonderingen. Bij onder meer pasta, rijst en zuivel zijn de verschillen kleiner. En soms is biologisch zelfs goedkoper. Bekijk de volledige lijst met artikelen en gemiddelde prijsverschillen (pdf).

Assortiment verschilt sterk

Niet alleen de prijs, ook het aanbod verschilt flink per winkel. Ekoplaza en Odin hebben het meest complete biologische assortiment. Ongeveer 95% van de onderzochte producten is daar verkrijgbaar. Ze bieden vaak ook producten met extra keurmerken (zoals Demeter) en hebben meer specialere producten.

Albert Heijn, Jumbo en Plus zijn niet 100% biologisch maar ze hebben wel een breed aanbod. Je vindt er meer dan 1000 biologische producten. Aldi en Nettorama lopen ver achter, met minder dan 50 biologische producten.

Prijsverschil biologisch fruit kleinst bij AH

We zoomden verder in op het aanbod en de prijs van biologische groente en fruit. Bij de biologische supermarktketens Ekoplaza en Odin is groente en fruit standaard biologisch. We misten alleen enkele houdbare diepvriesproducten, zoals biologische aardbeien en blauwe bessen.

Albert Heijn heeft binnen de reguliere supermarkten het grootste aanbod, vooral bij fruit (80% van onze lijst). Het prijsverschil met niet-biologisch fruit is daar met 30% het kleinst.

Weinig aanbod vonden wij bij Aldi. Biologisch fruit is daar niet te koop. En het aanbod van biologische groente is ook klein (25% van onze lijst). Alleen Nettorama doet het nog slechter. Daar vonden wij helemaal geen verse biologische groente en fruit.

Kleinere verpakkingen

Het viel ons op dat biologische producten vaak kleinere verpakkingen hebben. Wij vroegen de supermarkten waarom dit zo is.

Albert Heijn zegt dat de verpakkingen vaak kleiner zijn doordat klanten uit kleinere huishoudens bestaan en dus minder nodig hebben.

zegt dat de verpakkingen vaak kleiner zijn doordat klanten uit kleinere huishoudens bestaan en dus minder nodig hebben. Plus legt uit dat het ook te maken heeft met wat er van een biologische versie beschikbaar is. En dat ze de prijs betaalbaar willen houden.

legt uit dat het ook te maken heeft met wat er van een biologische versie beschikbaar is. En dat ze de prijs betaalbaar willen houden. Ook Jumbo wijdt het ook aan een kleiner aanbod van biologische producten. En ook Jumbo geeft aan dat ze biologische voeding betaalbaar willen houden.

Dat klinkt misschien leuk, maar onderaan de streep betaal je het prijsverschil uiteindelijk alsnog. Voor een eerlijke vergelijking rekenden wij daarom de inhoud om naar de standaard inhoud van de niet biologische variant.

Meer aandacht voor biologisch

Supermarkten proberen biologische voeding op allerlei manieren onder de aandacht te brengen. Zo doet Lidl dit met groene dozen en door het 'Bio Organic'-logo op de schapkaarten te vermelden. Maar de meeste supermarkten doen het met opvallende groene schapkaarten.

Het werkt blijkbaar, want volgens brancheorganisatie Bionext zit de verkoop van biologische voeding in de lift. Het aandeel groeide in 2025 met 9%. Maar ondanks de groei en aandacht voor het aanbod is het jammer dat het prijsverschil voor veel producten onderbelicht blijft.