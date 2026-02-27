Je aankoop ook meteen verzekeren? Dat is lang niet altijd nodig

Uit ons onderzoek blijkt dat een productverzekering bij grote apparaten meestal weinig extra bescherming biedt. Bij mobiele apparaten kan dat anders liggen. Daarom is het belangrijk om je inboedelverzekering en reisverzekering te checken.

Heb je al een aanvulling voor mobiele apparaten op je inboedelverzekering en/of een goede reisverzekering? Dan voegt een productverzekering weinig toe. Heb je die nog niet? Een productverzekering is dan vooral een optie als je aankoop het enige nieuwe apparaat is. En de rest 3 jaar of ouder.

Wat is een productverzekering?

Een productverzekering heet soms ook verlengde garantie. Winkels bieden deze verzekering aan bij onder meer wasmachines, koelkasten, televisies, laptops en smartphones.

Maar je hebt als consument al rechten. De wettelijke garantie geldt voor de verwachte levensduur van een product. Gaat een apparaat kapot door een fabrieksfout? Dan heb je recht op gratis reparatie of vervanging. Dat recht mag een winkel niet als extra voordeel verkopen binnen een aanvullende verzekering.

Daarnaast hebben veel huishoudens een inboedelverzekering. Met een allriskdekking ben je ook verzekerd voor huisongelukjes. Zoals een omgevallen televisie of een wasmachine die stukgaat doordat er iets in een broekzak is achtergebleven.

Ons onderzoek

We onderzochten productverzekeringen van Coolblue, MediaMarkt, Elektro World, EP en Expert. De laatste 3 bieden een product van dezelfde verzekeraar aan. Hun productverzekeringen lijken dus sterk op elkaar. Er kan wel verschil zitten in de dekking.

We bekeken de dekking en premie bij een aankoopbedrag van €600. Dat deden we voor een wasmachine, koelkast, televisie, laptop en smartphone. Voor grote apparaten gingen we uit van 5 jaar verzekering. Voor laptops en smartphones van 3 jaar.

Grote apparaten: veel overlap

Wat betaal je?

Voor een wasmachine, koelkast of televisie kun je meestal een verzekering van 5 jaar afsluiten. Soms betaal je maandelijks, soms in 1 keer voor de hele looptijd. Bij een maandbedrag is het belangrijk om ook door te rekenen.

Wat betaal je eigenlijk voor 36 of 60 maanden verzekeren? Voor een basisdekking betaal je bij de onderzochte winkels ongeveer €60 tot €162. Voor een premiumdekking betaal je €270 tot €360 bij een apparaat van €600.

Wat is echt extra verzekerd?

Alle productverzekeringen vergoeden schade door brand en water. Maar dat doet je inboedelverzekering ook. Met een allriskdekking zijn ook veel huisongelukjes verzekerd.

Fabrieksfouten

In de polisvoorwaarden van productverzekeringen staan vaak zinnen als ‘fabrieksfouten buiten de garantie’, ‘constructie- en materiaalfouten’ of ‘mechanische en elektrische defecten voor zover die niet gedekt zijn door de garantie van de fabrikant ’.

Maar bij fabrieksfouten heb je al recht op kosteloos herstel tijdens de verwachte levensduur van het product. Wettelijke rechten mogen niet als extra voordeel worden gepresenteerd in een aanvullende verzekering.

Verstopping en kalkafzetting

Bij sommige aanbieders worden bij grote apparaten ook schades door verstopping of kalkafzetting vergoed. Dat doet je inboedelverzekeraar niet. De vraag is wel hoe vaak dat in de praktijk voorkomt.

Slijtage

Ook slijtage valt soms onder een premiumdekking. Heb je schade door slijtage, dan kun je niet aankloppen bij je inboedelverzekering. Normale slijtage valt ook niet onder je garantie. Maar kun je spreken van normale slijtage als je apparaat binnen 5 jaar zoveel slijtage vertoont dat het niet meer werkt?

Als je de overlap met wettelijke garantie en je inboedelverzekering weghaalt, blijft er bij grote apparaten vaak weinig dekking over.

Mobiele apparaten: andere afweging

Wat betaal je?

Mobiele apparaten kun je meestal voor 3 jaar verzekeren. Vaak kun je kiezen tussen een basis- en een premiumpakket. Het belangrijkste verschil is de dekking voor diefstal. Voor een smartphoneverzekering van 3 jaar met diefstaldekking zien we bedragen tussen €250 en €430, voor een toestel van €600. Als je de premie vergelijkt met je aankoopbedrag betaal je dus tussen de 42% en 72% van je aankoopbedrag aan premie.

Wat is al verzekerd?

Bij mobiele apparaten is de dekking van een allrisk inboedelverzekering wel net iets anders dan voor de andere apparaten. Maar bij een paar verzekeraars ben je voor mobiele apparaten binnen ook verzekerd voor huisongelukjes. Zoals een telefoon die in de wc belandt of een glas thee over je laptop. Je moet daar vaak een aanvullende dekking mobiele elektronica of buitenshuis voor hebben. Dan zijn je apparaten meteen binnen én buiten verzekerd. Vergelijkbaar met de productverzekeringen. Wel kan het dekkingsgebied verschillen.

Wereldwijde dekking

Voor productverzekeringen is dat altijd wereldwijd. Voor de aanvullende dekkingen van de inboedelverzekering kan dat Nederland óf wereldwijd zijn. Maar ook als je een reisverzekering hebt kan een aparte productverzekering met wereldwijde dekking dubbelop zijn.

Vergelijk premies

Wil je je apparaten verzekeren, vergelijk dan de premies ook goed. Soms betaal je voor een aanvullende dekking op je inboedel voor alle apparaten net zoveel als voor een losse productverzekering voor 1 apparaat.

Wat krijg je bij schade?

Bij schade wordt je apparaat meestal gerepareerd. Wel geldt er vaak een maximum aan reparatiekosten, namelijk het aankoopbedrag. Koop je een wasmachine van €600? Dan wordt er voor maximaal €600 aan reparatiekosten vergoed. Daarna stopt de verzekering. Is reparatie niet mogelijk of is je apparaat gestolen? Dan krijg je een vergoeding. In de polisvoorwaarden staat vaak dat dit een tegoed of waardebon is.

Waar betaal je voor?

Voor een groot deel betaal je bij deze verzekeringen dus voor zekerheid die je al hebt. Dit geldt het meest voor grote apparaten, zoals de wasmachine, koelkast of televisie. Bij je mobiele apparaten hangt het er helemaal vanaf hoeveel apparaten er in je huishouden te vinden zijn. En hoe nieuw die zijn.

Koop je 1 nieuw apparaat en heb je verder vooral apparaten die ouder zijn dan 3 jaar? Dan kan het zinvol zijn om een losse verzekering af te sluiten. Anders is het al snel voordeliger om je apparaten in 1 keer allemaal te verzekeren.