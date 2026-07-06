Tvoutlet en teveeo failliet

We ontvingen dit jaar tientallen klachten over tvoutlet.tv en teveeo.nl. De klachten gingen vooral over het niet leveren van bestelde en betaalde producten.

Andere klanten meldden dat ze maanden langer op hun bestelling moesten wachten dan afgesproken. En die ontvingen dan niet altijd het bestelde product, maar een ander model. Weer anderen klaagden dat ze na annulering van hun bestelling het aankoopbedrag niet (tijdig) kregen terugbetaald. Aan sommige klanten bood de webwinkel aan om in termijnen terug te betalen. Ook dat gebeurde niet.

Honderden klachten

Op Trustpilot staan honderden negatieve reviews over de webshops. Op deze reviewsite staat sinds een paar maanden een waarschuwing. Daarin staat dat mensen onder druk staan om hun reviews te verwijderen of aan te passen. Ook zijn nepreviews geplaatst.

De politie registreerde meerdere aangiften over tvoutlet.tv. We sommeerden het bedrijf eind mei om geen nieuwe bestellingen meer aan te nemen. We willen ook dat ze benadeelde klanten terugbetalen. Het bedrijf beloofde beterschap. Maar op 23 juni is de BV achter de sites failliet verklaard. Die BV heet Rubiconcepts in Eindhoven.

Heb je een bestelling niet ontvangen, of het aankoopbedrag niet teruggekregen? Dan kun je je melden bij de curator. Dit kun je doen bij een faillisement .

Blijven oppassen

Het blijft oppassen met websites die tv’s goedkoop aanbieden. Dezelfde eigenaren hebben een tweede BV: Kopo Retail Group. Deze bevat in ieder geval de webshops tvstunter.com en degigant.com. Deze sites zijn (tijdelijk) offline en nemen geen bestellingen aan. Garantie, levering en service zouden wel doorlopen.