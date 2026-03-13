VidaXL verbetert garantie- en retourbeleid

Bij een online aankoop geldt voor de meeste producten een wettelijke bedenktijd. Je hebt het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling te melden dat je deze terug wilt sturen. Je hebt dan nog 14 dagen de tijd om ze te retourneren. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven. En je hebt recht op het volledige aankoopbedrag terug.

We kregen meldingen dat VidaXL het terugsturen van bestellingen probeerde te ontmoedigen. Het bedrijf bood klanten een voucher of korting aan. Alleen klanten die aanhielden en bleven wijzen op hun wettelijke bedenktijd, mochten uiteindelijk de bestelling terugsturen. Zij kregen hun geld terug.

XL-service

We namen contact op met VidaXL en wezen hun op het wettelijk herroepingsrecht. De webwinkel heeft toegezegd zich hieraan te houden. En dat het klanten niet zal dwingen om een andere oplossing te accepteren.

We spraken VidaXL ook aan op zijn XL-service. De webwinkel deed op zijn site alsof dit een extra service was náást het wettelijke herroepingsrecht. Wij wezen erop dat de service geen verlengde retourtermijn of andere extra’s bood. VidaXL heeft daarop alle informatie over de XL-service van de site verwijderd.

Kapot product

Ontvang je een kapot of verkeerd product? Of gaat een product eerder kapot dan je mag verwachten. Dat heb je recht op garantie. De wet is hierin heel duidelijk. Je hebt recht op:

Een kosteloze reparatie.

Een vervangend product.

Of je geld terug.

We kregen signalen dat VidaXL klanten in dit soort situaties liet opdraaien voor de retour- en verzendkosten. De website vermeldde alleen dat als het probleem onder de wettelijke garantie valt, je recht hebt op een geschikte oplossing. Onduidelijk was wat die oplossing inhoudt.

Op ons aandringen legt VidaXL nu duidelijk op de site uit dat je wettelijke garantie hebt en wat dat inhoudt.

Meldpunt Eerlijk

We zijn blij dat klanten van VidaXL nu goed geïnformeerd worden over hun rechten. Consumenten kunnen hun ervaring met ons delen via Meldpunt Eerlijk. Zo kunnen wij in de gaten houden of VidaXL zich aan de wet houdt.