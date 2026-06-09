Dirk is goedkoper

Vomar adverteerde dit voorjaar -in een folder voor asperges. Daarbij beweerde de supermarkt dat die 'nergens goedkoper' zijn. Maar asperges waren bij supermarkt Dirk wel degelijk goedkoper. Bovendien gebruikte Vomar ook geen voorwaarden bij de prijsbelofte. Omdat wij de reclame misleidend vonden, legden we die voor aan de Reclame Code Commissie (RCC).

Vomar: de claim klopt wel

Volgens Vomar is de reclame wél juist. Er waren volgens Vomar geen andere supermarkten die asperges verkochten voor een lagere prijs dan Vomar. En Vomar schoof ons bewijs, dat Dirk de aspergers voor een lagere prijs verkocht, van tafel. Volgens Vomar blijkt daaruit niet dat Dirk Hollandse asperges verkocht van dezelfde kwaliteit als Vomar. Later in de procedure beweerde Vomar dat Dirk helemaal geen witte Hollandse asperges heeft verkocht.

De beslissing

De voorzitter van de Reclame Code Commissie vindt ons bewijs wel voldoende. Daaruit blijkt dat Dirk Hollandse asperges verkocht, van dezelfde kwaliteit als Vomar. Hij concludeert dan ook dat Dirk een lagere prijs rekende dan Vomar.

Omdat Vomar toch adverteerde met 'nergens goedkoper', gaf Vomar onjuiste informatie. De reclame klopt daarom niet en is misleidend. De voorzitter beveelt Vomar aan om niet meer op deze manier reclame te maken. Vomar kan tot eind juni in bezwaar tegen de beslissing.

Al snel misleidend

De prijsbelofte dat een product 'nergens goedkoper' is, is al snel misleidend. Aldi gebruikte die kreet afgelopen jaar ook. En de Reclame Code Commissie oordeelde toen dat Aldi de regels overtrad.

We hopen dat supermarkten stoppen met oneerlijke en misleidende reclames. Vooral als ze de laagste prijs beloven, vinden we dat kwalijk. Boodschappen zijn basisbehoeften. Daarbij hoort geen oneerlijke reclame.