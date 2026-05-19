Rondom Pasen adverteert Vomar groots voor de prijzen van eieren. Die zouden het goedkoopst zijn bij Vomar. De supermarkt zette bij die belofte een aantal krantenknipsels. Zo zou in het AD hebben gestaan dat Vomar als goedkoopste uit een prijspeiling kwam. En Hart van Nederland zou geschreven hebben dat bij Vomar de prijzen het laagst liggen. Maar dat is niet het hele verhaal.

Geknipt en geplakt

De waarheid ligt heel anders, want Vomar citeerde onvolledig. Het had geknipt en geplakt in die krantenartikelen. Volgens het AD en Hart van Nederland waren de prijzen van eieren bij Aldi, Dirk, Lidl en Nettorama hetzelfde als bij Vomar. Als bron daarvoor gebruikten ze onze prijspeiling.

En inderdaad, Vomar was niet de goedkoopste. Het hanteerde dezelfde prijzen als een handvol andere supermarkten. Dat stond niet in de advertentie van Vomar. Dat vonden we oneerlijk en daarom klaagden we bij de Stichting Reclame Code.

Folderpagina van Vomar. Klik op de afbeelding voor een vergroting

Vomars reactie

In het verweer hield Vomar vol dat de citaten correct en waarheidsgetrouw waren. Vomar vond de informatie over de andere supermarkten niet relevant. Bovendien konden consumenten zelf de volledige artikelen van het AD en Hart van Nederland raadplagen, als ze dat zouden willen.

Het oordeel

De voorzitter ging daar niet in mee. Volgens de uitspraak verwachten consumenten bij de woorden 'voordeligste' en 'goedkoopste' dat de prijzen bij Vomar lager zijn dan bij alle andere supermarkten. Dat was simpelweg niet het geval. Bovendien stelt de voorzitter dat Vomar onvolledig citeerde. Hierdoor wekte de supermarkt onterecht de indruk dat 'voordeligste' en 'goedkoopste' uitsluitend voor Vomar golden. Ook dat klopte niet.

Het oordeel is dat Vomar belangrijke informatie wegliet en daarmee consumenten misleidde. Vomar kan nog in bezwaar gaan tegen de uitspraak.

Paasreclame Jumo

Als consumentenorganisatie verwachten we dat supermarkten niet de randjes opzoeken bij hun reclames, maar eerlijk adverteren. Betaalbare boodschappen zijn een levensbehoefte. Dan helpt het niet als supermarkten onjuiste of oneerlijke prijsinformatie geven.

Toch zagen we rondom Pasen ook andere supermarktreclames die we oneerlijk vonden. Daarom startten we ook enkele klachtenprocedures over de Paasreclame van Jumbo. We verwachten eind juli uitspraken in die zaken.