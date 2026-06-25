Prijsbelofte zonder bewijs

In een reclame claimt Aldi 'de goedkoopste supermarkt' te zijn. Daarbij verwijst de supermarkt naar de bron SupermarktKompas. Je verwacht dat die instantie supermarktprijzen met elkaar heeft vergeleken, maar dat is niet zo. Aldi heeft de 'publieksprijs voor imago' gewonnen. Daarvoor is gevraagd naar het beeld dat consumenten hebben van Aldi. Zo'n onderzoek zegt iets over wat mensen denken, maar niet welke supermarkt feitelijk het goedkoopst is. Toch beweerde Aldi dat wel. Dat maakt de reclame van Aldi oneerlijk.

Eerdere reclames

Boodschappen zijn een basisbehoefte en daar past oneerlijke reclame niet bij. Dat Aldi opnieuw reclame maakt die volgens ons over de grenzen van de reclameregels gaat, verbaast ons. Zowel de Reclame Code Commissie als het College van Beroep oordeelden dat Aldi een vergelijkbare claim niet mocht gebruiken. In de eerdere zaak ging het om de bewering dat Aldi ‘de goedkoopste van heel Nederland’ zou zijn. Het onderliggende onderzoek was te beperkt om zo’n absolute en allesomvattende claim te rechtvaardigen.

Ook doneerde Aldi begin dit jaar €250.000 aan een goed doel, omdat de supermarktketen té lang adverteerde met 'De goedkoopste'. Begin dit jaar beloofde Aldi ons dat het zich zou gaan houden aan de reclameregels.

Met deze campagne laat Aldi dit niet laat zien. Daarom verzochten we de supermarkt de campagne per direct te stoppen.

Oproep aan toezichthouder

Aldi heeft ons inmiddels laten weten dat het deze reclame is gestopt. Dat is een juiste stap, maar we kunnen niet uitsluiten dat Aldi binnenkort weer op deze manier reclame gaat maken. Daarom vragen we toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) om deze kwestie op te pakken. Als toezichthouder kan de ACM namelijk onderzoek doen en boetes opleggen aan bedrijven die oneerlijk handelen.