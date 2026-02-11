Gedupeerden willen schadevergoeding

Sinds enkele jaren onderzoeken we belevenisbonnen. Belevenisbonnen zijn bonnen zonder waarde in geld, maar voor bijvoorbeeld een etentje of overnachting. Wonderbox maakt die bonnen té rooskleurig. Zo duiken er bij het inleveren bijna altijd extra kosten en beperkingen op. Als de ontvanger van de bon er überhaupt in slaagt om een adresje te vinden dat de bon accepteert.

De problemen bestaan al enkele jaren. Afgelopen zomer openden we daarom een meldpunt. De 160 mensen die zich daar meldden, stuurden we een enquête. De mensen die het lukten hun bon in te leveren, liepen vaak tegen extra kosten aan. Maar zo'n driekwart van de respondenten lukte het niet om hun belevenisbon in te wisselen. Ze zitten dus met een ongebruikte bon die na verloop van tijd vervalt.

In de enqûete vroegen we ook welke oplossing de consumenten willen. De meeste willen de ongebruikte en soms al verlopen bon uitgekeerd krijgen in geld. Mensen die de bon al gebruiken willen meestal een vergoeding van de extra gemaakte kosten. Die lopen op tot de prijs van een tweede overnachting.

Onze eis

Behalve dat we Wonderbox sommeren om gedupeerden geld te geven, willen we dat Wonderbox eerlijk gaat adverteren voor belevenisbonnen. We stapten daarom in 2024 al naar de Reclame Code Commissie (RCC). In de uitspraak staat dat de belevenisbon voor een 'Weekendje weg' om allerlei redenen oneerlijk was. Hoewel Wonderbox de betreffende bon uit de schappen haalde en aanpassingen deed, vinden we dat onvoldoende. Want nog steeds is Wonderbox onduidelijk over beschikbaarheid, bijkomende kosten en beperkingen. We eisen dat Wonderbox meer aanpassingen doet.

Samen naar de rechter

Als consumentenorganisatie proberen we de wereld eerlijker te maken. Komen we er ondanks onderzoeken, gesprekken, een gang naar de RCC en een sommatie nog steeds niet uit met Wonderbox? Dan zullen we namens een groep consumenten een rechtszaak starten. In zo'n groepsprocedure kan de rechter Wonderbox alsnog verplichten om schade terug te betalen. We hopen natuurlijk niet dat het nodig is en dat Wonderbox snel met een oplossing komt.