Dropshipper Zentaro belooft beterschap

Veel klachten

We ontvingen klachten over kledingwebshop Zentaro en zagen ook veel klachten op reviewwebsite Trustpilot. Zentaro is een typische dropshipper, een winkel zonder voorraad die bestellingen direct levert uit het buitenland. Het gaat om klachten die we vaak zien bij dropshippers:

Lange levertijden die niet overeenkwamen met de informatie op de website.

Slechte kwaliteit van de producten.

Geen retourmogelijkheid, alleen een korting.

Terugsturen kon alleen tegen hoge kosten naar een adres in China.

Moeizaam contact met de klantenservice.

Er was ook van alles mis met de website:

Een Nederlands retouradres ontbrak, net als een telefoonnummer en KvK-nummer.

Dat klanten retourzendingen naar China moesten sturen, stond niet duidelijk op de website.

De website bevatte nepreviews en de claim dat Zentaro 'al meer dan 10 jaar de beste service' verleende, terwijl de webshop nog maar anderhalf jaar bestaat.

Bijna alle producten waren afgeprijsd met zogenaamd nog enkele stuks op voorraad. Toch kon je dezelfde items meerdere keren bestellen.

Beterschap beloofd

Op ons aandringen heeft het bedrijf beterschap beloofd en de website aangepast. Zentaro zegt de prijsweergave waar nodig aan de regels te hebben aangepast. Er is nu een Nederlands retouradres in Venray en de retourinformatie is aangepast. Onterechte reviews en claims zijn verwijderd.

Het bedrijf is nu ook telefonisch en per e-mail bereikbaar en het KvK-nummer is toegevoegd. Heb je een klacht over een bestelling bij Zentaro? Stuur dan een mail naar info@zentaro.nl. De webshop heeft toegezegd klachten op gepaste wijze af te handelen.

Dropshipping aan banden

Een dropshipper is een webshop zonder eigen voorraad. Als je iets bestelt, stuurt de webshop je bestelling door naar een ander bedrijf. Dat is vaak gevestigd in China of een ander land buiten Europa. Dat bedrijf levert vervolgens direct aan jou.

Dropshippers doen zich bijna altijd voor als een ‘gewone’ Nederlandse webwinkel. Zij wekken daarmee valse verwachtingen én houden zich vaak niet aan alle wettelijke regels voor online verkoop. We pleiten daarom voor strengere regels om misleidende dropshipping tegen te gaan.

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