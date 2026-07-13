Dropshipper Zentaro belooft beterschap

Vincent van Amerongen Expert ElektronicaGepubliceerd op:13 juli 2026
We ontvingen klachten over kledingwebshop Zentaro en zagen ook veel klachten op reviewwebsite Trustpilot. Zentaro is een typische dropshipper, een winkel zonder voorraad die bestellingen direct levert uit het buitenland. Het gaat om klachten die we vaak zien bij dropshippers:
Er was ook van alles mis met de website:
Op ons aandringen heeft het bedrijf beterschap beloofd en de website aangepast. Zentaro zegt de prijsweergave waar nodig aan de regels te hebben aangepast. Er is nu een Nederlands retouradres in Venray en de retourinformatie is aangepast. Onterechte reviews en claims zijn verwijderd.
Het bedrijf is nu ook telefonisch en per e-mail bereikbaar en het KvK-nummer is toegevoegd. Heb je een klacht over een bestelling bij Zentaro? Stuur dan een mail naar info@zentaro.nl. De webshop heeft toegezegd klachten op gepaste wijze af te handelen.
Een dropshipper is een webshop zonder eigen voorraad. Als je iets bestelt, stuurt de webshop je bestelling door naar een ander bedrijf. Dat is vaak gevestigd in China of een ander land buiten Europa. Dat bedrijf levert vervolgens direct aan jou.
Dropshippers doen zich bijna altijd voor als een ‘gewone’ Nederlandse webwinkel. Zij wekken daarmee valse verwachtingen én houden zich vaak niet aan alle wettelijke regels voor online verkoop. We pleiten daarom voor strengere regels om misleidende dropshipping tegen te gaan.
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