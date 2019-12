Samsung smartphones zijn beperkt houdbaar

Wil je de Samsung Galaxy S7, S7 Edge of J3 2016 kopen? Doe dat niet! Deze toestellen worden maar tot maart 2018 ondersteund. Dat is nog maar een paar maanden. Samsung zegt dat het smartphones tot 2 jaar na releasedatum ondersteunt. Wij vinden dat te kort.

Slechts 3 maanden updates

De Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge en Samsung Galaxy J3 2016 worden verkocht bij online winkels als Bol.com, Coolblue en de Mediamarkt. Ook bieden veel providers, waaronder KPN, Vodafone en T-Mobile, de smartphones aan bij hun 2-jarige abonnementen. Je sluit bij deze providers dus een 1- of 2-jarig abonnement af en betaalt daarna door voor de smartphone, terwijl die smartphone na 3 maanden al niet meer ondersteund wordt.

Zonder updates veroudert de software en worden de toestellen minder veilig. KPN claimde op zijn website dat de Samsung Galaxy S7 'regelmatig updates' krijgt en 'optimaal' is 'beveiligd'. Wij vinden dit misleiding en hebben dat bij KPN aangekaart. Inmiddels heeft KPN deze informatie op de website aangepast.

Informatie over ondersteuning

Na aandringen van de Consumentenbond geeft Samsung sinds 2015 informatie over ondersteuning voor toestellen. Op Samsung.com kun je per type zien welke ondersteuning deze smartphones krijgen. Je moet wel goed zoeken en klikken voordat je de informatie hebt. Het blijkt dat de Samsung Galaxy S7, S7 Edge en de J3 2016 ondersteund worden tot maart 2018:

Een nieuw toestel zoals de Samsung Galaxy S8 wordt ondersteund tot maart 2019.

Samsung heeft gezegd dat zij de informatie over ondersteuning door heeft gegeven aan verkopers. Wij constateren dat geen van de verkopers de informatie op zijn website weergeeft. Consumenten worden hierover dus niet goed geïnformeerd.

Verouderde smartphones nu in de winkel

Er worden ook smartphones verkocht waarover geen informatie wordt gegeven op de Samsung website. Wij vermoeden daarom dat deze toestellen niet meer worden ondersteund. Dit zijn de Samsung Galaxy J1 Mini Prime Zwart en de Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2016). Deze worden door Phone Tunes International Com verkocht via Bol.com.

Samsung Nederland laat weten dat zij deze toestellen niet meer voert in Nederland en dat zij buitenlandse toestellen niet ondersteunt. Volgens Samsung Nederland worden buitenlandse toestellen ondersteund door het land van herkomst, maar dit maakt niet duidelijk of deze toestellen wel of niet (en voor hoe lang) ondersteund worden. Het is dus beter om ook deze smartphones niet te kopen.

Goed voorbeeld

Goede voorbeelden zijn er gelukkig ook, al zijn ze zeldzaam. Google garandeert bijvoorbeeld tot 3 jaar na releasedatum ondersteuning met veiligheidsupdates op de Pixel smartphones. Veel andere fabrikanten geven geen of nauwelijks informatie over hun ondersteuning.

Vier jaar updates

Samsung zegt dat het smartphones tot 2 jaar na releasedatum ondersteunt. Smartphones worden alleen nog enige tijd na de releasedatum verkocht. Daardoor ontstaat een situatie dat smartphones al na een paar maanden na de aankoop niet meer ondersteund worden.

Wij vinden dat Samsung hier rekening mee moet houden. Daarom dringen wij erop aan dat Samsung 4 jaar ondersteuning biedt voor smartphones na introductie van een toestel op de markt. Of 2 jaar na het moment van verkoop door Samsung of via een retailkanaal. Vind jij ook dat fabrikanten smartphones tenminste 4 jaar na introductie van updates moeten voorzien? Steun dan de actie 'Updaten!'

Samsung geeft als voorbehoud dat ondersteuning haalbaar moet zijn. Eén van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat het betreffende type smartphone goed is verkocht. Dat is dus geen échte garantie op updates. Wij vinden dat Samsung de ondersteuning moet garanderen (zonder voorbehoud). De Consumentenbond voert een rechtszaak over het ondersteuningsbeleid van Samsung. De zitting daarvan is in maart 2018.

