Verborgen zout

Nieuws | 19 november 2008

Ongezouten kritiek op zoutplan FNLI

De Consumentenbond komt met ‘ongezouten’ kritiek op het Actieplan Zout, dat woensdag 19 november is gelanceerd door de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI). Uit de belangrijkste doelstelling – 12% minder zout in 2010 – spreekt geen ambitie. Bovendien ontbreken concrete doelstellingen per product of productgroep en het is volstrekt onduidelijk welke bedrijven en supermarkten wel en niet meedoen. Lees verder.