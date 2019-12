Conclusie

De Xiaomi Mi Band 3 is een lichte, redelijk comfortabele, simpele activity tracker voor zijn prijs. Je swipet snel en makkelijk door het menu heen. Met de bijbehorende app Mi Fit op smartphone krijg je inzicht in veel van je activiteiten.

Minpunten van de nieuwste Xiaomi Band 3: het scherm is slecht af te lezen in direct zonlicht en de activity tracker heeft geen GPS. Dus wil je je gelopen afstand precies weten, dan kun je beter kiezen voor een andere activity tracker. Of voor een sporthorloge of smartwatch met GPS. De smartfuncties van de Xiaomi zijn minimaal.

Wat kan de Xiaomi Mi Band 3?

De nieuwste activity tracker van Xiaomi meet het volgende:

stappen

calorieen

afstand (maar er zit geen GPS in!)

hartslag

slaap

Je kunt de activiteiten hardlopen (ook op de loopband), wandelen en fietsen monitoren.

Verder kun je de Xiaomi zo instellen dat hij trilt bij binnenkomende gesprekken, whatsappberichten, sms en e-mails. Je kunt er niet mee (terug-) bellen of berichten beantwoorden. De Xiaomi is dus niet heel 'smart'.

Bekijk in onze productvergelijker of de Xiaomi Band 3 nauwkeurig meet en hoe gebruiksvriendelijk hij is in vergelijking met andere activity trackers.

Gebruik van de Xiaomi

Je gebruikt de Xiaomi met de app Mi Fit. Gegevens zoals de tijd, het aantal stappen en je hartslag zijn prima af te lezen van het kleine scherm van de Xiaomi. Behalve in direct zonlicht. Wil je meer inzicht in je activiteiten, dan zul je de app op je smartphone moeten bekijken.

Het menu op het touchscreen spreekt voor zich. Je kunt snel en makkelijk de hartslagmeter, je aantal stappen en het weer vinden. Onderaan het ovale schermpje zit een bijna onzichtbare terugknop. Deze knop gebruik je ook om bijvoorbeeld je 'exercise' te starten of te bevestigen. De taal van de Xiaomi is vooralsnog alleen in het Engels.

Weinig opladen

We hebben de Xiaomi een kleine week (dag en nacht) in gebruik en de batterij geeft aan nog 70% over te hebben. We hebben de activity tracker dus nog niet op hoeven laden in die tijd. Je laadt de Mi Band 3 op door het ovale 'klokje' uit het bandje te halen en aan een speciaal kort oplaadkabeltje (meegeleverd) te klikken.

De Xiaomi Mi Band 3 is met verschillende kleuren bandjes te koop.

