Eerste indruk|De Xiaomi Mi band 4 is een behoorlijk uitgebreide, maar goedkope activity tracker. Hij meet je hartslag en je kunt zelfs je zwemprestaties vastleggen. Is hij je geld waard?

Conclusie: veelzijdige activity tracker

De Xiaomi Mi Band 4 is een comfortabele activity tracker die heel veelzijdig is, zeker gezien de prijs. Het enige belangrijke onderdeel dat mist, is ingebouwde gps. Verder zit alles erop en eraan. Via de smartphone-app kun je je rondje hardlopen of fietsen vastleggen. Een beetje fanatieke loper of fietser kiest eerder voor een sporthorloge of smartwatch. Maar ben je op zoek naar een voordelige activity tracker, dan is de Xiaomi Mi Band 4 een prima keus.

Wat kun je met de Xiaomi Mi Band 4?

De Xiaomi Mi Band 4 meet het volgende:

Stappen

Calorieën

Afstand (op basis van je stappen)

Hartslag

Slaap



Er zijn sportieve activiteiten die je kunt bijhouden: fitness, wandelen, fietsen en hardlopen (binnen op een loopband en buiten). Voor het registreren van je afgelegde afstand en tempo maakt de Xiaomi gebruik van gps op je telefoon (gps is niet ingebouwd).



Net als met zijn voorganger (Xiaomi Mi Band 3) kun je zwemmen met de Mi Band 4. Nieuw is dat je er ook je zwemprestaties mee kunt bijhouden. In een zwembad houdt hij onder meer afgelegde afstand bij, je slagen per baan en de tijd.



De Mi Band 4 kun je zo instellen dat hij even trilt als er een telefoontje, whatsappje of mail binnenkomt. Berichten beantwoorden en bellen kan niet met de tracker, daarvoor moet je je telefoon pakken.

Kleurenscherm

De Mi Band heeft een kleurenscherm dat er scherp en helder uitziet. Een groot probleem van de Mi Band 2 en Mi Band 3 is dat hun zwart-witschermen erg slecht leesbaar zijn in fel daglicht. Door de hogere resolutie is de Mi Band 4 beter afleesbaar. Je moet wel eerst de helderheid flink opschroeven. Standaard staat die laag, waarschijnlijk om de accu te besparen.

Fietsen

Fiets je vaak naar je werk? Met de Mi Band 4 in combinatie met je smartphone leg je de afgelegde afstand, snelheid en tijd vast. Hiervoor selecteer je de activiteit via het scherm. Zo geef je de app opdracht om met gps je fietsritje vast te leggen. Bij rood licht kun je de activiteit even pauzeren. Voor je vertrekt moet je niet vergeten ‘fietsen’ aan te zetten. Hij herkent dat niet automatisch zoals sommige activity trackers dat wel kunnen.

Ook handig tijdens het fietsen: via het scherm kun je de muziekspeler op je telefoon bedienen. Je kunt een volgend of vorig nummer van bijvoorbeeld Spotify kiezen, pauzeren en het volume regelen.

App

De Mi Band werkt in combinatie met de Mi Fit-app. Op het homescreen staat een verzameling van de belangrijkste gegevens, zoals hartslag, calorieën, stappen en slaapgegevens. Per categorie zie je de ontwikkelingen op langere termijn. De app is zeer eenvoudig van opzet en daardoor makkelijk in gebruik.



In de app kun je ook activiteiten als fietsen en hardlopen aanzetten. Op een kaart zie je welke route je aflegt. Nieuw aan de Mi Band 4 is dat je een activiteit ook via het scherm kunt starten. Dat kan alleen in combinatie met je telefoon en de app want gps heeft hij zelf niet.

Lees meer: