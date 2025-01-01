BlokkerBL-18304

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dubbele airfryer met 2 onafhankelijke kookzones van gelijke grootte. Je kunt die zones instellen op verschillende baktemperaturen. De airfryer heeft een sync-functie, zodat eten in beide lades tegelijk klaar is. Er past een enorme hoeveelheid friet in deze airfryer. In de praktijk past er maximaal 2400 gram diepvriesfriet in. Voldoende voor 9 royale porties van ruim 250 gram. In elke kookzone past maximaal 1200 gram diepvriesfriet. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 900 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.



De afmetingen zijn 33 x 40 x 40 cm (hoogte x breedte x diepte). Met een gewicht van 7,9 kg is hij flink zwaarder dan gemiddeld. Het snoer is van gemiddelde lengte (87 cm). Let op: door het faillissement van Blokker vervalt de garantie op eigen merkproducten van Blokker.