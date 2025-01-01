icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
BoschSerie 4 MAF462B0

  • Dubbele airfryer:  Nee
  • Afmetingen (hxbxd):  33x28x38 cm
  • Maximale portie diepvriesfriet:  -
€ 91,-

2 winkels

Airfryer met 1 kookzone. Je bakt alles dus op 1 ingestelde temperatuur. De hoeveelheid friet die erin past is gemiddeld. In de praktijk past er maximaal 1330 gram diepvriesfriet in. Dit is genoeg voor minstens 5 porties van 250 gram. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 500 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.

De afmetingen zijn 33 x 28 x 38 cm (hoogte x breedte x diepte). Dat is vrij smal voor een airfryer. Hij weegt 5 kg, lichter dan gemiddeld. Het snoer is van gemiddelde lengte (89 cm).

33x28x38 cm
