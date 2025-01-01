BoschSerie 6 MAFS2671B

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met 1 kookzone. Je bakt alles dus op 1 ingestelde temperatuur. Er past een grote hoeveelheid friet in deze airfryer. In de praktijk past er maximaal 1900 gram diepvriesfriet in. Voldoende voor 7 royale porties van ruim 250 gram. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 500 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.



De afmetingen zijn 32 x 32 x 40 cm (hoogte x breedte x diepte). Hij weegt 5,5 kg, gemiddeld voor een airfryer. Het snoer is van gemiddelde lengte (94 cm). Je kunt het eten tijdens het bakken goed zien door een venster in de lade. Aan de binnenkant zit een lampje. Er zit ook een uitneembare bodem bij.