icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

BoschSerie 6 MAFS2671B

In de uitvoering
  • Dubbele airfryer:  Nee
  • Afmetingen (hxbxd):  32x32x40 cm
  • Maximale portie diepvriesfriet:  -
Bekijk alle specificaties

€ 125,-

4 winkels

Laagste prijzen

  •  
  •  
  •  
Bekijk alle 4 winkels

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid, start 3 maanden gratis en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Bakresultaat
Baksnelheid
Gebruiksgemak
Energiegebruik
Degelijkheid
Geluid

Ook toegang tot deze test?

Start nu 3 maanden gratis
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met 1 kookzone. Je bakt alles dus op 1 ingestelde temperatuur. Er past een grote hoeveelheid friet in deze airfryer. In de praktijk past er maximaal 1900 gram diepvriesfriet in. Voldoende voor 7 royale porties van ruim 250 gram. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 500 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.

De afmetingen zijn 32 x 32 x 40 cm (hoogte x breedte x diepte). Hij weegt 5,5 kg, gemiddeld voor een airfryer. Het snoer is van gemiddelde lengte (94 cm). Je kunt het eten tijdens het bakken goed zien door een venster in de lade. Aan de binnenkant zit een lampje. Er zit ook een uitneembare bodem bij.

Samenvatting

Dubbele airfryer
Afmetingen (hxbxd)
32x32x40 cm
Maximale portie diepvriesfriet
Gemeten in ons testlab. Word lid.

Prijzen