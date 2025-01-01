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KitchenBrothersDubbele Airfryer XXL 9L Zwart KB1000765

In de uitvoering
  • Dubbele airfryer:  Ja
  • Afmetingen (hxbxd):  33x40x39 cm
  • Maximale portie diepvriesfriet:  -

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Dubbele airfryer met 2 onafhankelijke kookzones van gelijke grootte. Je kunt die zones instellen op verschillende baktemperaturen. De airfryer heeft een sync-functie, zodat eten in beide lades tegelijk klaar is. Er past een enorme hoeveelheid friet in deze airfryer. In de praktijk past er maximaal 2130 gram diepvriesfriet in. Voldoende voor 8 royale porties van ruim 250 gram. In elke kookzone past maximaal 1070 gram diepvriesfriet. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 800 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.

De afmetingen zijn 33 x 40 x 39 cm (hoogte x breedte x diepte). Het is een zware airfryer met een gewicht van 8,1 kg. Voor een airfryer heeft hij een lang snoer (150 cm). Je kunt het eten tijdens het bakken goed zien door vensters in de lade. Aan de binnenkant zit een lampje. Er zitten ook grillplaten bij.

Samenvatting

Dubbele airfryer
Afmetingen (hxbxd)
33x40x39 cm
Maximale portie diepvriesfriet
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Prijzen