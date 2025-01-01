Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met 1 kookzone. Je bakt alles dus op 1 ingestelde temperatuur. De hoeveelheid friet die erin past is aan de lage kant. In de praktijk past er maximaal 770 gram diepvriesfriet in. Dit is genoeg voor tenminste 3 porties van 250 gram. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 500 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.



De afmetingen zijn 30 x 27 x 37 cm (hoogte x breedte x diepte). Dat is vrij smal voor een airfryer. Hij weegt 4,6 kg, lichter dan gemiddeld. Het snoer is erg kort (75 cm).