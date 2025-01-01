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PhilipsHD9257/88 Digital Airfryer XL

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Dubbele airfryer:  Nee
  • Afmetingen (hxbxd):  30x29x39 cm
  • Maximale portie diepvriesfriet:  -

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met 1 kookzone. Je bakt alles dus op 1 ingestelde temperatuur. De hoeveelheid friet die erin past is gemiddeld. In de praktijk past er maximaal 1130 gram diepvriesfriet in. Voldoende voor 4 royale porties van ruim 250 gram. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 800 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.

De afmetingen zijn 30 x 29 x 39 cm (hoogte x breedte x diepte). Dat is vrij smal voor een airfryer. Hij weegt 5,2 kg, gemiddeld voor een airfryer. Het snoer is erg kort (77 cm). De airfryer heeft een klein venster, waardoor je een deel van het eten kunt zien. Aan de binnenkant zit een lampje.

Samenvatting

Dubbele airfryer
Afmetingen (hxbxd)
30x29x39 cm
Maximale portie diepvriesfriet
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