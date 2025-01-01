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PhilipsHD9270/93 Essential Airfryer XL

In de uitvoering
  • Dubbele airfryer:  Nee
  • Afmetingen (hxbxd):  31x32x41 cm
  • Maximale portie diepvriesfriet:  -

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met 1 kookzone. Je bakt alles dus op 1 ingestelde temperatuur. De hoeveelheid friet die erin past is gemiddeld. In de praktijk past er maximaal 1270 gram diepvriesfriet in. Dit is genoeg voor minstens 5 porties van 250 gram. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 800 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.

De afmetingen zijn 31 x 32 x 41 cm (hoogte x breedte x diepte). Hij weegt 5,6 kg, gemiddeld voor een airfryer. Het snoer is erg kort (76 cm). Er zit ook een bakvorm bij.

Samenvatting

Dubbele airfryer
Afmetingen (hxbxd)
31x32x41 cm
Maximale portie diepvriesfriet
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Prijzen