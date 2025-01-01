Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met 1 kookzone. Je bakt alles dus op 1 ingestelde temperatuur. De hoeveelheid friet die erin past is gemiddeld. In de praktijk past er maximaal 1270 gram diepvriesfriet in. Dit is genoeg voor minstens 5 porties van 250 gram. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 800 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.



De afmetingen zijn 31 x 32 x 41 cm (hoogte x breedte x diepte). Hij weegt 5,6 kg, gemiddeld voor een airfryer. Het snoer is erg kort (76 cm). Met de NutriU app heb je toegang tot recepten en kun je de airfryer bedienen via wifi.