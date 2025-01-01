Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met lade, waar in de praktijk maximaal 1267 gram diepvriesfriet in past. Dit is voldoende voor tenminste 5 porties friet van 250 gram. Het snoer is 76 cm lang. De airfryer is 31 cm hoog, 32 cm breed en 41 cm diep. Hij weegt 5,6 kg, een gemiddeld gewicht voor een airfryer. De Philips HD9280/93 Essential Airfryer XL is hetzelfde als de Philips HD9270/90 Essential XL, maar deze versie kun je ook met een app bedienen. Deze zwarte versie heeft digitale bediening. Let op: deze versie van het product wordt geleverd met een bakblik. We hebben een deel van de tests uitgevoerd met dit bakblik. Daardoor zijn de testresultaten voor sommige testonderdelen anders dan voor het basismodel zonder bakblik.